El Cronista
Información General Miércoles 12 de Agosto de 2020
Quiénes son los 'supercontagiadores' de Covid19
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|72,0000
|77,0000
|DÓLAR BLUE
|0,0000
|127,0000
|131,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,6973
|-
|128,6635
|EURO
|0,8006
|86,1434
|86,1962
|REAL
|-1,1190
|13,3795
|13,3868
|BITCOIN
|1,5509
|11.562,7900
|11.569,3300
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|1,2658
|30,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-18,9189
|15,0000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-17,9487
|16,0000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|30,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|121,00
|121,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,05
|2,05
|DISC USD NY
|0,0000
|76,80
|76,80
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|50.998,5000
|BOVESPA
|0,8900
|102.174,4000
|DOW JONES
|0,9400
|27.686,9100
|S&P 500 INDEX
|0,9503
|3.333,6900
|NASDAQ
|1,1700
|10.782,8230
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,3132
|323,6202
|322,6098
|TRIGO CHICAGO
|-0,7071
|180,5953
|181,8814
|MAIZ CHICAGO
|-0,0803
|122,5345
|122,6329
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|241,0000
|241,0000
|PETROLEO BRENT
|1,5056
|45,1700
|44,5000
|PETROLEO WTI
|1,7544
|42,3400
|41,6100
|ORO
|0,3208
|1.938,8000
|1.932,6000
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