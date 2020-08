Maria Fernanda Raverta: "El IFE es para atravesar la emergencia; pero el Estado no abandonará al que lo necesite"

Hasta el 30 de abril, María Fernanda Raverta difícilmente hubiera imaginado que a mediados de agosto iba a estar al frente de una de las principales cajas del Estado nacional, que nuclea a 22 millones de personas que reciben diferentes tipos de asistencia y en un contexto de pandemia mundial, con fecha de inicio pero sin un horizonte de vencimiento claro por delante. Entonces ministra de Desarrollo de la Comunidad del recién asumido gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, recibió el llamado de Casa Rosada para reemplazar a Alejandro Vanoli como directora ejecutiva de la ANSeS, cargo en el que el viernes pasado cumplió 100 días de gestión.

¿Cómo es gestionar la ANSeS en este contexto de pandemia por Covid-19?

En este tiempo, desde que asumimos, lo primero que hice fue declarar esencial la tarea de los trabajadores y trabajadoras del organismo, que son más de 13.000. Había que ponerlo en funcionamiento para atravesar un tiempo de crisis social y económica que ya traíamos, y que se sumaba a la crisis sanitaria, con la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia, por ejemplo, entre otros programas. Fue todo un desafío.

¿Hubo tiempo para hacer un análisis de la situación financiera que encontraron?

- Siempre es una obligación revisar aquellas cuestiones que hay que mejorar, que estaban bastante atrasadas. Por ejemplo, construir la liquidación del pago del IFE a nueve millones de personas fue complejo. Si hubiera estado actualizada esa base de datos habría sido todo más sencillo. Nos pasó de encontrar desfinanciado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que se necesite personal por los despidos y vacantes que habían quedado del gobierno de Macri. Por eso tenemos dificultades en la atención, por definiciones que tomó el gobierno anterior que nos pusieron en esa situación. Pero lo más importante es qué hicimos con lo que nos encontramos.

¿Cuántos fondos maneja en la actualidad el Fondo de Garantía de Sustentabilidad?

El FGS se creó en 2008, con recursos por u$s 30.000 millones. En 2015, cuando deja la presidencia Cristina Kirchner, se entrega a la siguiente gestión un fondo con u$s 65.000 millones. En diciembre de 2019, cuando asumió la presidencia Alberto Fernández, heredó un FGS con u$s 35.000 millones. Hoy, tras ocho meses, posee u$s 46.000 millones y está en crecimiento nuevamente.

¿Cuán complejo va a ser poder incluir en el mercado de trabajo a aquellos que perdieron el empleo por la crisis de la pandemia y hoy reciben asistencia a través del IFE?

Va a ser complicado. No sólo por lo que haya ocurrido en este tiempo de pandemia. El IFE, por ejemplo, cuando se analizan los últimos dos años, abarca a nueve millones de personas de las cuales, en ese lapso de tiempo, 3 de cada 4 no tuvieron ningún tipo de aporte formal. Nuestro problema trasciende la pandemia y tiene que ver con un modelo económico como el que llevó adelante el gobierno anterior, que amplió los niveles de pobreza e indigencia y que todavía genera consencuencias.

¿Qué va a pasar con el IFE? ¿Se reemplazará por otro programa en el tiempo?

Estamos evaluando distintas propuestas, no solo nosotros sino todas las áreas de gobierno, siempre en pos de priorizar el modelo económico de crecimiento a partir de la inclusión social. Creemos que tras la pandemia habrá una enorme cantidad de personas que se incorporarán al trabajo formal, pero también estarán aquellos a los que les costará más y que va a haber que seguir cuidando.

¿Habrá una cuarta tanda del bono el mes que viene?

No lo sé. El primero fue un decreto para asistir por única vez. Luego vino el segundo y después llegó el tercero. Ahora estamos pagando recién el segundo día del tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia, lo que realmente ya es un montón, nos quedan otros 28 días hábiles por delante. Después se analizará cómo seguir hacia adelante.

¿En el futuro hay que imaginar un universo más acotado que los nueve millones de beneficiarios actuales?

Prefiero no hablar de números, pero sí de un horizonte por delante. Es una medida ideada para atravesar la emergencia provocada por una pandemia de escala global, donde familias argentinas vieron disminuido su ingreso. De lo que estoy convencida, como dijo el Presidente varias veces, es que el Estado no va a abandonar a quien lo necesite.

¿Cuánto conocía a Alberto Fernández antes de asumir? ¿Qué la sorprendió?

Alberto tiene una sensibilidad en la escucha muy importante. Yo lo conocí de esa manera y nos vinculamos desde el ejercicio de la función pública que tengo de la misma manera. Yo transmitiendo lo que considero importante y él escuchando y tomando las decisiones en función de lo que se necesita. Es un vínculo en función de la empatía que tiene el Presidente, en un tiempo en el que él se ha propuesto proteger en materia de salud y acompañar en materia de asistencia social a los argentinos y argentinas.

¿Esta semana van a anunciar el nuevo aumento de las jubilaciones?

Entre esta semana y la semana que viene.

¿Va a ser un aumento de formato porcentual para todos los jubilados, como fue en junio, o un esquema combinado como en marzo?

Lo estamos evaluando. Hay un gabinete económico y mañana (por hoy) nos volvemos a reunir. Uno de los temas de la agenda de ese gabinete es el aumento de septiembre y en paralelo la elaboración de una nueva fórmula de movilidad que luego se va a discutir en el Congreso.

El suyo por el de Alejandro Vanoli fue el único reemplazo en un cargo de primera línea que hubo en este período. ¿Qué le generó en aquel momento esa foto de los jubilados haciendo largas filas para poder cobrar sus jubilaciones? ¿Pudo haber desencadenado la salida de Vanoli del Gobierno?

No me corresponde opinar ahora sobre eso porque ahora tengo una responsabilidad sobre este organismo.

¿Cómo está la grieta interna dentro del Gobierno?

No hay grieta interna. Lo que no significa que todos pensemos iguales. Hay distintas perspectivas como en cualquier coalición de gobierno. Nosotros logramos construir, y de hecho hoy (por ayer) hace un año del triunfo en las PASO, una opción electoral que reunía distintas fuerzas políticas que se impuso en las elecciones de octubre y que a partir del 10 de diciembre empezó a gobernar la Argentina. Es una potencialidad que podamos tener miradas diferentes para poder ir sumando y construir una mejor síntesis que nos permita ser superadores, para nada considero que se trate de una grieta.