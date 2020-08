Por qué el principal asesor del Gobierno dice que ya no sirve volver a una cuarentena dura

El próximo domingo concluye una nueva etapa del aislamiento decretado por el gobierno nacional. Al igual que durante todo este proceso, Alberto Fernández recibirá la opinión del comité de expertos que lo asesora. Eduardo López, uno de los infectólogos de mayor llegada a la Quinta de Olivos, analiza en diálogo con El Cronista la actual situación epidemiológica.

¿Cómo analiza la situación actual del coronavirus en el país?

La curva está amesetada pero alta. Los países que pasaron el pico tienen un ascenso amesetado que dura unos 14 días. Luego se baja un escalón otros 14 días, y recién ahí se ve una bajada franca. Eso es lo que tiene que ocurrir. Estamos desde hace 10 días con casos altos: por ahí esta semana o la que viene llegamos al pico.

Lo que cambió es que entre un 15 y 20% de los casos son del interior. Todos se detienen en el AMBA, pero Jujuy ha tenido más de 200 casos en un día. En Río Negro también siguen creciendo los contagios.

-El índice de letalidad (cantidad de fallecidos sobre contagiados) es bajo en la Argentina (1,87%) en relación al resto del mundo (3,64%). Esto se da inclusive con el bajo nivel de testeo que existe, ya que si se testeara más la letalidad sería aún menor. ¿A qué se debe?

Hay varias causas. Por un lado, nuestros adultos son jóvenes, pero lo mismo sucede en Brasil o Chile. Por otro lado, los equipos de atención médica. Es decir, la capacidad de atención del sistema, que está tenso pero es útil. También se puede agregar la detección temprana. Al comenzar los tratamientos muchos pacientes graves no necesitan llegar a terapia intensiva. Esto colabora a que sean pocos los muertos en relación a los contagiados.

Lo que es evidente es que con este índice de positividad, que supera el 45% en los últimos días, el virus está circulando. Entonces hay que testear más, ir a buscar los que pasan desapercibido. En la primera etapa va a aumentar el número de casos, pero después se aísla y se controlan los contagios.

-Pero esta necesidad de realizar más testeos se marca desde hace meses…

La provincia de Buenos Aires está reconociendo que está testeando más. Por eso aumentó el número de casos, quintuplica a la ciudad en los últimos días.

-La semana pasada se abrió una nueva forma de determinar los positivos sin realizar test, mediante el nexo epidemiológico. ¿Esto puede aumentar más aún el índice de positividad?

Definitivamente va a ser mayor, y también es posible que aumente el número de casos. Recordemos que el diagnóstico de este tipo requiere que sea en lugares en los que hay circulación comunitaria y que sea un conviviente con síntomas, no solo contacto estrecho. Además, depende de cada jurisdicción. En las comunidades en las que no hay circulación comunitaria es importante seguir hisopando para poder buscar los conglomerados.

-Para el retorno de los entrenamientos de los futbolistas se empezó a testear y se descubrieron varios casos asintomáticos. ¿Esto puede ser útil para mostrar cuánto circula el virus?

No, porque se hacen hisopados, no sirve para ver lo que pasa en la comunidad. Para eso es necesario un estudio de seroprevalencia, que muestra los que tuvieron contacto con el virus. La ciudad de Buenos Aires está empezando un estudio de 2300 casos, similar a lo que había hecho en el Barrio 31. Igual mejor que se hacen los hisopados en el fútbol. La AFA quería hacer el método rápido que no sirve para ahorrarse unos pesos.

-Por la actual situación, ¿qué medidas cree que deberían tomarse para la siguiente etapa?

Siempre depende del Ejecutivo. La cuarentena cambia la curva, cuando uno sale se puede complicar. Pero yo creo que volver a una fase 1 no tiene sentido, la gente no la va a cumplir. Hay que ver si se puede avanzar en otros temas, como deportes individuales. Tenis, remo y golf se pueden abrir. En los grupales hay que tener más cuidado.

-¿Se puede pensar en reuniones al aires libre en el AMBA?

No por ahora. El aire libre es bueno cuando no te agrupás: sirve para caminar o correr. Pero si juntás a diez personas… no conviene. Si alguien me dice que va a hacer una reunión sí o sí, mejor que se haga un lugar abierto a uno cerrado. Pero no se elimina el riesgo, solo se disminuye.