Punto por punto, cómo es el plan que presentó Lavagna para la pospandemia

Al final, Roberto Lavagna no integró el gobierno albertista. Algunos de los suyos de Consenso Federal sí. No obstante, tiene un trato habitual con Alberto Fernández: el mismo Presidente reveló que fue el exministro de Economía nestorista y ex contricante 2019 uno de los que le pidió matizar su postura ante los acreedores externos en busca de un acuerdo.

A un año de las PASO que allanaron el camino del Frente de Todos a la Casa Rosada, Lavagna redactó una carta, difundida a a través de sus redes, con lo que podría ser un bosquejo de su plan pospandemia.

Bajo el título de "Pilares de un programa de crecimiento con inclusión", el ex ministro propone la coexistencia de dos sistemas de Trabajo: "el actual y uno nuevo que contemple los cambios ocurridos en el presente siglo".

En esa línea, propone para el futuro "políticas públicas, en especial de políticas económico-sociales explícitas que apunten al corazón del esquema de crecimiento". Hay, dice, dos factores esenciales: crear trabajo en el sector privado e Impulsar inversiones privadas, a la par de inversiones públicas en infraestructura física y educativa.

Para la generación de trabajo, Lavagna plantea "un nuevo sistema: en blanco y con normas precisas, que responda a los cambios educativos, tecnológicos y productivos del siglo actual. Lo más importante es que permita que el otro 50%, el de los trabajadores que actualmente están desempleados, subempleados, pseudo empleados (parte importante de monotributistas), etc., puedan trabajar dignamente".

Sobre esta porción de la masa productiva, añade que "ellos son los “descartables” de hoy, como lo ha dicho el Papa Francisco refiriéndose a quienes están sin empleo, con empleos en negro, changas, etc. y no tienen protección alguna".

"Hay un método rápido para avanzar: el sistema que rige en la industria de la Construcción (Libreta de Trabajo, que supone aportes a un fondo de desempleo). Luego se puede perfeccionar. Pero por aquello de que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay que actuar rápido. Ya llevan demasiados años excluidos", es la propuesta de Lavagna.

En el apartado de inversiones, el ex funcionario opina que hay "bajar el enorme costo impositivo". Y recuerda: "Ya hemos promovido a inicios del siglo XXI ideas como “cero impuesto a las ganancias reinvertidas de las PYMES”, o usado la amortización acelerada, la devolución del IVA a la inversión, créditos a tasas civilizadas".