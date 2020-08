Por exceso de liquidez, los bonos CER ya cotizan con tasas reales negativas

La enorme cantidad de pesos volcada en el mercado busca destinos y encuentra a los bonos CER y dólar linked como las opciones más potables y con mayor liquidez.

Así las tasas de bonos CER se colocaron debajo de 0% y generan rendimientos reales negativos. Ante el contexto de mayor expectativa inflacionaria y de permanencia del escenario de elevada liquidez, esperan que las tasas reales sigan cayendo aún más.

La fuerte demanda por los bonos que ajustan por CER, estos bonos registran subas de más del 90% desde finales de marzo a la fecha. Dicha recuperación implicó una compresión de spreads fenomenal que hizo que las tasas reales hoy se encuentren en terreno negativo.

Concretamente, la parte corta de la curva de bonos CER rendía a comienzo de abril 54% el Boncer 2021 (TC21) y 49% el TX21, también a 2021.

Hoy esos dos bonos cotizan con tasas reales de -0,43% y -1,16% respectivamente. El bono a 2021 (T2X1) opera con tasas negativas de -0,7% mientras que el TX22 opera con una tasa 0 por encima de la inflación .

La curva no sólo comprimió spreads sino que se normalizó. Es decir, pasó de una curva con pendiente negativa a comienzos de abril, a una con pendiente positiva.

La parte larga de la curva rendía 18% como el caso del DICP o 13% y 11% como el CUAP y PARP. Hoy esos bonos rinden 4,55% el DICP, 6,23% el CUAP y 6,1% el PARP. Toda la curva rinde debajo del 6,5%.

Julio Calcagnino, analista de mercados de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica remarcó que la fuerte de demanda de bonos atados al CER responde a la búsqueda de los inversores de preservar el poder adquisitivo de sus inversiones, a la vez que reflejan el exceso de pesos asociado en muchos casos a un mayor ingreso disponible de ciertos agentes económicos que han dejado de incurrir en ciertas erogaciones por el contexto de pandemia.

“Las expectativas de inflación no son una cuestión menor, y si bien el último REM indica que 2020 finalizaría con un avance en los precios del 39,5%, en los próximos 12 meses se espera un 51,9%”, afirmó.

Sin lugar para los pesos

Los analistas de Banco Mariva explicaron que, dada la naturaleza rezagada del coeficiente CER y la aceleración esperada de la inflación, los rendimientos reales de los bonos CER de corto plazo serán incluso más negativos respecto de los valores actuales.

De hecho, desde Mariva esperan que la mayoría de las curvas de Ledes, Lebad y Lecer también generen rendimientos reales negativos.

“Dadas las restricciones regulatorias, para la mayoría de los inversores nacionales institucionales, realmente no hay otro lugar adonde ir en tamaño. Dado el rendimiento real negativo, recomendamos cambiar Boncer 21 por una canasta de bonos dólar-linked, ya que proyectamos que estos últimos generarán retornos en pesos más altos hasta fin de año en casi todos los escenarios posibles, y mantenemos la recomendación sobre Boncer 24”, explicaron.

Agustín Arreguy, trader de Dracma también atribuye a cuestiones de excesos de pesos a la dinámica de las tasas en bonos CER.

“Hay muchos pesos buscando destino y los posibles instrumentos son bonos CER y dólar linked. Esos pesos que van a bonos CER, tienen como driver una suba de inflación para los próximos meses. Por eso la curva esta normal y negativa en plazos cortos", dijo.

Para Arreguy, los bonos cortos podrían ir a buscar -4% y hasta -5% de tasa. Los largos podrían ir desde 5% actual hacia los niveles de 1% de tasa real.

"El REM sigue mostrando una inflación esperada alta y por encima de las tasas de interés que se están viendo en el mercado, por lo que esa es la expectativa que hace subir los precios y la demanda de estos bonos".

Finalmente, Maximiliano Bagilet, portfolio manager de TSA explica que justamente hay un excedente importante de pesos principalmente institucionales que no tienen dónde ir.

“Si este contexto continúa igual, puede comprimir aún más por el solo hecho de que CER ofrece cobertura inflacionaria. Si bien tanto el CER como el dólar linked presentan rendimientos acotados, ambas inversiones son las únicas alternativas de cobertura. No obstante, no cree la compresión de tasa va a ser mucho más. Remarca también el hecho de este INDEC no es el Indec de hace un año, a la vez que el CER es una cifra oficial, le pone un límite a la compresión”, comentó.

Potencial hacia adelante

Dado este escenario, en el que gran parte de la mejora ya está en los precios, el potencial queda más limitado respecto de lo que se evidenciaba en el pasado. En este sentido, la pregunta clave es cuánto más abajo pueden caer las tasas contemplando las tasas negativas en la parte corta y debajo de 6,5% en la larga.

José Echagüe y Francisco Mattig, Jefe de Estrategia y Estratega de Consultatio Investments, respectivamente, entienden que los bonos CER pueden seguir comprimiendo por varios factores, entre los cuales encuentran algunos de corto plazo como registros de inflación que va a ser más altos en los próximos meses y un nivel de represión financiera que se va a profundizar.

A la vez, los especialistas agregaron que también juegan factores de mediano plazo, como una apreciación real partiendo desde estos niveles de overshooting en el tipo de cambio contado con liquidación y hasta incluso los niveles de las tasas de interés en dólares, que nosotros creemos que podrían converger a niveles por debajo del 10% en un tiempo.

Por su parte, Juan Guma, analista de Capital Markets Argentina (CMA) no le ve demasiado potencial alcista adicional en la parte corta de la curva.

“La parte corta de la curva CER no estamos viendo tanto valor ya que los spreads están muy acotados por lo que no vemos que siga cotizando en terreno aún más negativo. Aun vemos valor en la parte media de la curva, lo cual tiene cierta justificación ya que tiene más riesgo por tiempo y por cuestiones de que aún hay dudas históricas sobre los índices de inflación. No creo que se subestime aunque hay que tenerlo en cuenta. Es una inversión un poco más riesgosa y es para carteras de perfil más agresivo que de carteras conservadoras de corto plazo”, comentó.

El Gobierno reestableció la confianza

La normalizacion de la curva de bonos Cer es un hecho. La misma muestra una pendiente positiva y las tasas se ubican en niveles realmente bajos. Esto se dio gracias al trabajo de la secretaria de Finanzas para reestablecer la confianza en los inversores.

Los analistas de Porfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que esta curva se ha rearmado en gran parte por la estrategia del Gobierno en lo que respecta a la deuda en pesos, y que ha llevado a diferentes nuevas emisiones que permitieron sumar opciones y profundidad -en cuanto a la liquidez- en distintos puntos de la misma.

“Fue la gradual y constante normalización de este mercado, que bajo diferentes estructuras permitió cada vez mayores tasas de renovación de los vencimientos, lo que favoreció un movimiento hacia abajo de la curva y un cambio en su pendiente", analizaron.

Esta reducción del spread permitió alzas de hasta 80% desde principios abril hasta hoy en la parte más corta y de entre 60% en la media y larga, llevando a que los bonos más cortos prácticamente presenten hoy una tasa real entre neutra a negativa.

"Las paridades hoy están alineadas arriba de 100. Es un escenario que aún en la búsqueda de una cobertura contra las mayores expectativas de inflación obliga a ser selectivos”, cerraron desde PPI.