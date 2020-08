Más allá del canje: los u$s 63.000 millones de deuda local que no se van a reestructurar

El Gobierno ultima los detalles para lanzar la invitación al canje de los bonos y letras en dólares bajo egislación local, por un stock de u$s 41.717 millones, luego de que el sábado promulgara la ley de reestructuración.

Con este canje local se buscará despejar los concentrados vencimientos de los próximos años y, también, pesificar una buena parte de los títulos.

Pero hay otros títulos de legislación local por u$s 63.526 millones que no se van a reestructurar. Son papeles de deuda que se encuentran en su mayoría en manos del sector público, no tienen mercado secundario y están excluidos del diferimiento del pago de intereses dispuesto en el DNU 346/2020 del 6 de abril, que sí alcanza a los títulos elegibles para el canje.

La gran mayoría de ese stock no elegible está conformado por letras intransferibles colocadas al Banco Central (BCRA) de un volumen de u$s 53.321 millones, casi el 84% del total de los títulos, que tienen vencimientos bastante diversificados hasta 2030, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El más abultado corresponde a 2025 por u$s 10.563 millones correspondiente a los emitidos bajo el esquema Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA) que originalmente financiaron obligaciones con organismos multilaterales. No obstante, dos series de letras vencen en 2024 y suman entre ambas u$s 10.940 millones.

Las letras intransferibles que se colocaron al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) también están fuera del canje. Son tres series de títulos de un volumen de u$s 957 millones, que vencen entre octubre de este año y abril de 2021, pero que seguramente el Gobierno renovará como vino haciendo con los vencimientos con el fondo de la ANSeS estos meses. Además, hay otra letra intra-sector público de u$s 91 millones.

También aparece en el listado el "bono plan gas" que el Gobierno de Mauricio Macri emitió para saldar una deuda por u$s 1500 millones con empresas proveedoras de gas en enero de 2019. Consta de 30 cupones que se entregaron mensualmente, por lo que hasta el momento el stock ronda los u$s 634 millones, según los cálculos de la OPC.

Finalmente, hay otras letras específicas que también son intransferibles, como la emitida para financiar la megaobra Portezuelo del Viento en Mendoza por u$s 1023 millones, tal como estipula la resolución conjunta 57/2019.

Similar destino es el que corren las letras de garantía del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER), que totalizan un stock vigente por u$s 7368 millones, tras las emisiones de 2017 y 2018 por la administración macrista.

La restante es la que el Gobierno en septiembre de 2018 le colocó a China Machinery Engineering Argentina (CMEA) por u$s 250,5 millones, a través de la resolución conjunta 17/2018. Es la empresa que tenía a su cargo la obras de reconversión del ferrocarril Belgrano Cargas.

Vence en septiembre de este año y la OPC estima que cuenta con un stock vigente de u$s 168 millones, dado que, si bien la amortización era íntegra al vencimiento, tenía una opción de cancelación anticipada total o parcial.

Todos estos títulos quedaron específicamente excluidos del DNU de abril que estableció el diferimiento del pago de intereses para la deuda denominada en dólares y bajo legislación local, en el artículo n°2 de la norma.