Tetaz, durísimo: no está en el menú ni alargar la cuarentena ni echar gente para achicar déficit

Cada día salen a la luz opiniones de especialistas de diferentes sectores que pretenden esclarecer qué podría ocurrir con la economía si las medidas de prevención se prolongan aún más.

Esta semana, un biólogo argentino que vive en Minnesota propuso extender la cuarentena seis semanas más “para salvar la economía y la salud”.

"Se acabaron las discusiones, se acabaron las soluciones mágicas, se acabaron los trucos, para salvar vidas y la economía donde la pandemia está activa como EE.UU. o Argentina hay una única solución: hacer una cuarentena estricta de seis semanas ya", twitteó.

Rápidamente, la situación se volvió viral y el economista Martín Tetaz utilizó su cuenta personal de Twitter (@martintetaz) para brindar una postura que consiguió una rápida repercusión.

“La increíble propuesta de algunos científicos de volver a una cuarentena estricta por 6 semanas es similar a la de resolver los problemas fiscales despidiendo 2 millones de empleados públicos. Ninguna está en el menú de las posibilidades. Ambas tienen fuertes efectos colaterales”, escribió.

El economista respondió a algunos usuarios que respondieron su tweet con disconformidad:

No está en el menú. Ya hicieron la cuarentena extrema y no supieron relajarla cuando correspondía para poder volver a cerrar ahora. Ya vimos el resultado del regreso a fase 1 de principios de julio. — Martin Tetaz (@martintetaz) August 8, 2020

Pero querido, mantuvieron a la gente encerrada por meses en lugares donde no había ningun caso, como si hubiera leones caminando por las calles. Ahora obviamente ya no les dan bola. ¿Es culpa mía? — Martin Tetaz (@martintetaz) August 9, 2020

Si las provincias no pueden hacer contact tracing con los casos que tienen, que devuelvan la plata de los impuestos. Estan estafando a la gente — Martin Tetaz (@martintetaz) August 9, 2020

Ernesto Resnik no se quedó callado y respondió directamente a Martín Tetaz aunque el economista no apuntó directamente hacia él: “Voy a aclarar para los trolls de Tetaz: claro que la gente hizo sacrificios pero lo que hizo no alcanzó”, dijo.

Como suele suceder, el tweet del biólogo Ernesto Resnik rebotó en las redes sociales y se volvió Tendencia. Los usuarios fueron críticos con la postura del biólogo: no solo porque están en contra de prolongar la cuarentena sino porque el biólogo vive en Minnesota, un estado de EE.UU. en el que nunca fue declarado el aislamiento obligatorio.

Adiviná si dentro de 6 semanas van a decir que hace falta una cuarentena estricta de 6 semanas pic.twitter.com/dt1P9yzqOE — Damián Taubaso (@elcarpo) August 8, 2020

Cierran comercios, cierran fábricas, la gente que se caga de hambre, aumentó la delicuencia y todavía proponen 6 semanas mas de cuarentena estricta. Se creen que no tiene consecuencias. https://t.co/vW7DySVQlt — Emiliano Alvarez (@Emi_Alvarez09) August 9, 2020