Juan Speroni: “Para la industria naval, la pandemia empezó hace 30 años”

“Nuestra industria viene soportando una pandemia desde hace 30 años. Dirigentes empresarios, sindicales y políticos venimos renegando alrededor de estos temas en un año tan complejo y difícil”, resaltó Juan Speroni, secretario general del Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON) y secretario de industria de la FeMPINRA, en las III Jornadas de Transporte y Logística organizadas por Transport & Cargo y Globalports.

“Veníamos con una fuerte caída en la industria, con 50% de inflación en el año y con una falta de política, fundamentalmente para las áreas estratégicas del país, causadas por un proyecto político económico que atravesó la Argentina durante los últimos cuatro años y, sobre esa realidad, cayó esta pandemia. El gobierno estaba preparado para otra cosa y resolvió, cómo tiene que resolver, cuidando la salud de la gente, cuidando los trabajadores y cuidando a la comunidad. Entonces, en una Argentina pos pandemia, es indefectible la toma de decisiones del Estado Nacional y estamos convencidos que así va a ser, en resguardo de los intereses nacionales”, destacó Speroni.

El gremialista destacó que el sector no puede seguir permanentemente, como hace 30 años, denunciando que el 98% de la carga que circula por la hidrovía lo hace en embarcaciones con banderas de terceros países. Tampoco que la Argentina es el “chatarrero del mundo” por la importación de barcos usados, ni que para exportar sus productos depende de otro puerto, de otro país, sin poder manejar su carga. En tal sentido, Speroni recalcó que “como cualquier país del mundo que tenga una geografía y un extenso litoral fluvial y marítimo como el nuestro, debemos tener una línea marítima de referencia para intervenir en la regulación de costos del comercio exterior”.

Luego de pedir que no se permita más la importación de buques que se pueden construir en el país, Speroni rescató las señales importantes que están viniendo del Ministerio de Industria con relación a los pedidos de importación de unidades.

“Esto no debe ser una excepción, debe ser permanente, debe ser la regla general de un país que tiene una industria en capacidad de construir las unidades que el mercado demanda fundamentalmente en la hidrovía, en la renovación de la flota pesquera y las construcciones offshore”, aseveró.

Por otro lado, Speroni resaltó el aporte del senador Jorge Taiana, que conjuntamente con otros senadores y diputados nacionales, plantean el proyecto del canal Magdalena: “Creemos que es una herramienta vital para tener ese concepto logístico que esté vinculado a un modelo de producción, de ordenamiento que tiene el transporte de Argentina por no tener un sistema de vinculación entre las áreas marítima, fluvial, ferroviaria y portuaria. Este canal no está pensado para favorecer a un puerto sobre otro, sino que tiene que lograr el consenso y la asociatividad entre los puertos argentinos y los distintos sectores para aspirar a un crecimiento sustentable que hoy por hoy no tenemos”.

Juan Speroni también se refirió a las leyes de Marina Mercante e Industria Naval: “Hemos resignado aspiraciones legítimas de cada uno de los sectores para consensuar una tendencia de crecimiento, menor en el mediano plazo, y en el largo plazo poder aspirar a tener una industria totalmente distinta conjuntamente con una marina mercante competitiva y con instrumentos básicos que tenía que aportar el Estado. ¿Cómo terminó esto?, recordémoslo como parte de una Argentina a la que no tenemos que volver, el Poder Ejecutivo vetó las principales herramientas como el Fondo de Financiamiento de $1.500 millones, mientras puso $18 mil millones en Vicentín, sabiendo que no tenía capacidad de pago”.