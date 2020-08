No es lógico estirar la discusión con el FMI si lo que va a pedir el país es tiempo

Si la Argentina tardó meses en acordar una reestructuración de deuda con los tenedores del exterior, ¿cuánto puede demorar un nuevo acuerdo con el FMI? La respuesta parte de una necesidad básica: el tiempo que tiene el país no es infinito, y por ello sería deseable que el nuevo programa esté resuelto antes de que se vote el Presupuesto 2021, o por lo menos en el arranque del año entrante. De esa manera los números fiscales podrían estar alineados con la realidad financiera que va a tener que afrontar el gobierno argentino. Esta sería una variable ideal, pero por el momento no parece la más probable.

El ministro Martín Guzmán confesó el fin de semana que a su entender el horizonte de esta negociación será mucho más largo, lo que podría implicar que los consensos se alcancen dentro de varios meses. Habló de discusiones duras y de trabajar para que el plan "sea el que nosotros queremos, con nuestra estrategia".

En la liturgia política, los hombres del Fondo que se ocupan de negociar con los países son presentados más como emisarios insensibles de la Casa Blanca que como burócratas de un organismo internacional que tiene decenas de reglas e intereses muy definidos. El FMI tiene como misión proveer estabilidad financiera a los países que atraviesan una situación de crisis. Y eso es lo que le pasó a la Argentina en 2018, cuando se combinaron una sequía histórica y una salida de capitales que la dejo sin financiamiento, motivando una vez más un crédito para sostener los pagos de deuda y las reservas.

El gobierno de Alberto Fernández tiene que asumir la continuidad de un acuerdo que no tuvo los resultados esperados por la aparición de nuevas complicaciones en 2019 (todas atadas a la incertidumbre electoral y a su propio triunfo), pero que en los hechos alcanzó para que la gestión de Mauricio Macri pudiese cumplir con sus compromisos financieros, o sea evitar un default.

Aunque ese objetivo no sea valorado por el Presidente, habrá que honrar igual el crédito recibido, cercano a los u$s 44.000 millones. El Fondo no puede conceder quitas (lo prohibe su estatuto) y sus intereses ya son bajos, con lo cuál lo único que puede otorgarle a la Argentina es más tiempo . No es algo para menospreciar, y por esa razón habría que entender que estirar la negociación es restarle a la contraparte el principal beneficio que le puede conceder al país.

La actual conducción del organismo ya tuvo gestos favorables en el marco de la reestructuración de la deuda privada. Pero lo que estaba haciendo al poner límites a la capacidad de pago local, era garantizarse que quedara resto para cobrar sus cuentas.

En el marco de la pandemia, el mundo puede ser más proclive a entender las necesidades de un país como el nuestro. Las elecciones de EE.UU. en noviembre pueden alterar un escenario que hoy es favorable. El tiempo vale.