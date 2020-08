Jurisprudencia Tributaria y Previsional

Queja por denegatoria de recurso extraordinario. Tributo "Ecotasa". Legitimación procesal.

- "Recurso de hecho deducido por Santiago Cantaluppi, Juan Manuel Aguirre, Marcelo Eduardo Aguirre, María Isabel Cabral, Silvana V. Golia y Carlos D. Otero en causa Cantaluppi, Santiago y otros c/ Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/ acción de inconstitucionalidad", sentencia 11 de junio de 2020.

Esta demanda la inicia Santiago Cantaluppi, Marcelo Eduardo Aguirre, Juan Manuel Aguirre y María Isabel Cabral, titulares y/o representantes de diversos establecimientos hoteleros (1), contra el Municipio de San Carlos de Bariloche (Provincia de Río Negro) para que se declare la inconstitucionalidad de las ordenanzas locales 2809-CM-16 y2810-CM-16 por fijar la "Ecotasa" que resulta contraria a los arts. 4°, 16, 17 y 75, inc. 2°, Constitución Nacional y a arts. 70, 73, 94 y 231, Constitución de la Provincia de Río Negro.

El municipio demandado contestó demanda y opuso la excepción de falta de legitimación activa de los actores pues los hoteles no son sujetos pasivos del tributo el que debe ser pagado por los turistas que pernoctan en esa ciudad.

El Superior Tribunal de Justicia provincial admitió la excepción del municipio y rechazó la demanda fundado en que los únicos derechos patrimoniales que podrían verse afectados son los de los contribuyentes obligados al pago del tributo que son los turistas que "visiten y pernocten en sitios de alojamiento situados en el ejido de San Carlos de Bariloche"'.

No hay vinculación entre el hecho imponible de la tasa y la actividad hotelera propiamente dicha pues los hoteles tienen otras obligaciones relacionadas indirectamente cuando no actúen como agentes de percepción de ese tributo. Los actores sólo tendrán que afrontar la ecotasa si no hubieren percibido el importe de los sujetos pasivos (los turistas) o si, al hacerlo, no hayan depositado el monto respectivo. Por último, señaló que ese gravamen no es susceptible de afectar el normal funcionamiento de las empresas hoteleras y rechazó la demanda.

Disconformes con el fallo del Superior Tribunal rionegrino, Santiago Cantaluppi, M.I. Cabral y J.M.Aguirre interpusieron recurso extraordinario, al cual adhirieron C.D. Otero y M.M. Peralta, en carácter de turistas y cuya denegación motivó el planteo de la queja basada en la arbitrariedad de sentencia por falta de legitimación procesal activa de los actores.

Ello, así, pues aunque los sujetos pasivos de la "ecotasa" son los turistas, las empresas hoteleras deben percibir e ingresar el importe al fisco municipal, cumplir con cargas tributarias (presentar declaraciones juradas, regímenes de información, etc.) y responder solidariamente con los deudores principales a tal punto que se inician ejecuciones fiscales en su contra y tienen un interés personal, real, concreto, cierto e inmediato en esta acción con el objeto de declarar la inconstitucionalidad de ordenanzas que afectan sus derechos. Más aún, el municipio vinculó la declaración de los importes a abonar como "ecotasa" con la tasa de Seguridad e Higiene, cuyo incumplimiento genera una sanción consistente en la clausura del establecimiento, entre otras.

El Máximo Tribunal de la Nación, con remisión al dictamen del 25 de febrero de 2019 de la Procuradora Laura Monti que transcribe ciertos artículos de la Ordenanza fiscal 2374-CM-12 que regula la "ecotasa", indica los contribuyentes obligados, los agentes de recaudación y todas sus obligaciones como así también las facultades del organismo fiscal municipal respecto de tales sujetos que incluye la facultad de verificar, fiscalizar y aplicar sanciones.

Frente a estas obligaciones, los recurrentes no pueden ser excluidos de la presente causa pues evidencian el interés jurídico que poseen para impugnar el régimen cuestionado (Fallos: 318: 1154: 320: 1302, entre otros) y, por tanto, la sentencia es arbitraria al impedirle promover este juicio, prescindiendo del régimen normativo local aplicable y no constituye una derivación razonada del derecho vigente y de las circunstancias del caso. Aclara que esta solución sólo se vincula con la falta de legitimación como titulares "y/o" responsables de establecimientos hoteleros pero no implica pronunciarse sobre el planteo de fondo discutido. A su vez, no habilita la instancia extraordinaria respecto de los dos turistas que no fueron considerados parte por el tribunal anterior porque no fue cuestionado oportunamente.

En cuanto al depósito para tramitar la queja (2), la parte recurrente acompañó una boleta por $ 26.000 y la Corte la intimó a que efectúe los depósitos restantes o, en su caso, indicase a quién correspondía ese único depósito, motivo por el cual acompañó un segundo depósito y expresó que el primero correspondía al litisconsorcio conformado por M.E. Aguirre, J.M. Aguirre y M.I. Cabral, titulares de establecimientos hoteleros; y, el segundo, a dos turistas que formaban otro litisconsorcio por su calidad de obligados al pago del tributo. En subsidio, de no considerar existentes dos liticonsorcios necesarios, los depósitos debían imputarse a Cantaluppi y a Otero.

Para el Alto Tribunal, no hay "litisconsorcio" necesario según la ley (art. 89, Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación) pues, según "Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina y otros" (Fallos: 340: 1965), los actores optaron por unificar su personería, pero sus intereses permanecen propios y autónomos y no se acreditó imperativo legal que les impidiese actuar en forma separada. Los dos depósitos efectuados se imputan a Cantaluppi y a Otero y se desestima la queja por falta del depósito de los otros recurrentes.

La Corte Suprema habilita días y horas inhábiles para dictar esta sentencia, hace lugar al recurso, revoca la sentencia respecto de S. Cantaluppi, con reintegro del depósito y devuelve la causa al Tribunal de origen para dictar un nuevo fallo según el presente y desestima la queja de C.D.Otero.

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Recurso inadmisible por omisión del depósito previo.

- "Ferretería Centro S.R.L. c/A.F.I,P. s/Impugnación de deuda", Sala II sentencia 20 de diciembre de 2019.

Ferretería Centro S.R.L. apela judicialmente la resolución de la A.F.I.P. que rechazó su impugnación y confirmó la sanción aplicada por incumplimiento al régimen de los recursos de la seguridad social pero no efectúa el depósito previo de la multa discutida (3).

Para analizar la procedencia formal de la apelación, la Cámara Federal de la Seguridad Social evalúa en primer lugar la falta del pago previo y recuerda que la Corte Suprema de Justicia siempre dijo que es un requisito indispensable para tramitar el recurso de apelación, que no restringe las garantías constitucionales de igualdad y de defensa en juicio (4) por existir situaciones de excepción, a saber, desproporcionada magnitud del monto a depositar respecto a la concreta capacidad económica del apelante que torna ilusorio su derecho ante el desapoderamiento que significa cumplirlo ("Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección", sentencia del 25.3.86 (5), por monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para pagarlo y cuando se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o de desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación o si la deuda fuera inexistente (6). Acá, no se acreditó ninguna situación de excepción ni le corresponde al Tribunal realizar y costear la pericia contable pedida por la parte a tal efecto. Es más, el Alto Tribunal, en "Microomnibus Barrancas de Belgrano s/Impugnación" (sentencia del 21/12/89 (5), ratificó que las leyes que imponen este requisito no violan la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8°, inc. 1), siendo un deber moral de los jueces inferiores ajustarse a sus fallos.

La Sala actuante advierte que la actora no demostró su imposibilidad de pago de modo que es inadmisible el recurso por omitir el depósito previo.

En consecuencia, se declara formalmente inadmisible el recurso de apelación, con costas a la parte vencida (art. 68 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

(3) Para apelar judicialmente estas multas, hay que efectuar el depósito previo del monto cuestionado para abrir la instancia ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (art. 15, ley 18.820). La omisión de este requisito provoca la deserción del recurso y la AFIP queda habilitada a iniciar un juicio de ejecución fiscal con el objeto de cobrar dichos importes y de solicitar embargo de cuentas bancarias con intervención judicial.

