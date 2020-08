Escenario pospandemia, el impuesto de salida y un nuevo blanqueo de capitales

Nos encontramos transitando una crisis sanitaria que ha provocado un parate económico sin precedentes. Cuando la economía se resiente baja el consumo, bajan los ingresos, se reducen los márgenes de comercialización, y todo este proceso económico tiene su correlato en las finanzas públicas donde los ingresos tributarios irremediablemente se reducen.

Los tributos son para los estados la única forma genuina de financiar sus gastos corrientes, porque si los países se endeudan comprometen a las generaciones futuras y si recurren a financiarse con emisión monetaria generan inflación, que puede asimilarse al más inequitativo de los "tributos".

Para intentar equilibrar las cuentas públicas se encuentran en danza algunas iniciativas pero dos de ellas deben ser analizadas profundamente, por sus efectos en el tiempo y las señales económicas que acarrean.

En primer lugar se baraja en distintos ámbitos la posibilidad de aplicar un llamado impuesto de salida a aquellos habitantes que decidan cambiar su residencia fiscal hacia afuera del país. El cambio de residencia fiscal es el síntoma visible que denota una tensión entre los impuestos que recauda el Estado, y el bienestar que genera en su población ese Estado, con la aplicación de esos recursos que toma de los particulares.

El impuesto de salida se recauda por única vez mientras que si se crean las condiciones para que los residentes no emigren se cobran impuestos por muchos períodos fiscales. Debe tenerse presente que los capitales no tienen nacionalidad ni arraigo y los residentes que emigran se llevan sus capitales, restringiendo la disponibilidad de crédito que pueda volcarse a la producción.

También se habla de un nuevo blanqueo de capitales. El objetivo del mismo sería contar con un flujo de dinero que sea volcado a la producción. Ahora bien, el blanqueo lanzado en el país durante el año 2016 fue promocionado como la última posibilidad de declarar sin penalidades, un patrimonio oculto a las autoridades fiscales. Téngase presente que las nuevas reglas de transparencia fiscal en materia de transacciones bancarias, la entrada en vigencia de regímenes automáticos de información entre las distintas administraciones tributarias, y los acuerdos bilaterales de información fiscal con diversos países, generaron un nuevo escenario que posicionó a la AFIP en un nuevo escenario para controlar movimientos y patrimonios internacionales que hasta ese momento se encontraban ocultos.

No ha sido casual entonces que dicho blanqueo haya representado más de US$ 110.000 millones sincerados y nuestro país haya tenido el privilegio de ocupar el primer puesto a nivel mundial en la relación blanqueo/recaudación tributaria.

Pero si hoy en día la Administración Fiscal cuenta con los datos para detectar patrimonios ocultos, quizás debería utilizar su poder fiscalizador para actuar contra dichos patrimonios, en vez de invitarlos a regularizar su situación. Porque si se vuelve a abrir el atajo del blanqueo a los sujetos que no pagaron impuestos en su momento, por cierto que eso traerá en un primer momento un aumento de la recaudación, pero el desapego al cumplimiento a futuro es algo que no sale en la foto del resultado del blanqueo, pero deja marcas en los contribuyentes cumplidores.

Y también es justo señalar que la AFIP tiene deberes irrenunciables frente a la sociedad y uno de ellos es fiscalizar y cobrar los impuestos ocultos o adeudados.Por ello debe ponderarse adecuadamente la posibilidad o no de brindar un blanqueo de capitales no solo pensando en la foto, sino que debe mirarse la película. Quien busca obtener su residencia fiscal fuera del país, es un contribuyente que la administración fiscal ya ha perdido; no hagamos que con un nuevo blanqueo otros contribuyentes deseen tomar similar camino…

Aspiramos a vivir en un país donde no deban otorgarse nuevos blanqueos y donde los residentes quieran invertir en el país, pero esa es una cuestión de estado que debe ser abordada por nuestros representantes, más que un tema impositivo…