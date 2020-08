Deuda: presentan enmienda externa y ajustan oferta local para pesificar activos

El Ministerio de Economía oficializará esta semana una nueva enmienda (la segunda) a la oferta para reestructurar 21 bonos de la deuda con legislación extranjera por el equivalente a u$s 66.280 millones.

Además, apurarán los detalles para lanzar la oferta de canje de deuda en dólares bajo legislación local, cuya reestructuración aprobada por el Congreso con la Ley 27.556 fue promulgada este fin de semana por el Poder Ejecutivo, con el Decreto 657.

De acuerdo a lo que contaron fuentes oficiales, es "muy probable" que la propuesta se presente en público antes del viernes 14, fecha límite para cumplir con el plazo legal mínimo de 10 días para que una oferta de canje esté vigente en Nueva York y que el Período de Invitación (el octavo abierto) finalice el lunes 24.

Será la tercera y definitiva que registrará la Argentina en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), ahora con apoyo mayoritario de los acreedores, tras ser negociada hasta el martes de la semana pasada y consensuar un principio de acuerdo.

El Gobierno todavía espera un guiño de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (International Capital Market Association, ICMA) para que una organización financiera de prestigio mundial valide las novedosas cláusulas legales para los contratos de los nuevos bonos a ser emitidos el viernes 4 de septiembre.

Con las nuevas indenture, los grandes acreedores quedarán protegidos a futuro y también en las próximas reestructuraciones que enfrenten en el resto del mundo, si el nuevo coronavirus continúa impactando en las finanzas y torna insostenibles las deudas de otros países.

De esta forma, Economía aspira a una alta adhesión, mayor a las que establecen las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) para los bonos Par y Discount -Exchange, surgidos de los canjes 2005 y 2010, que requieren de una aceptación del 85% general y al menos 75% en cada serie- y Global -emitidos entre 2016 y 2018, que necesitan 66% de adhesión general y 50% en cada serie-.

El objetivo de máxima, muy probable de cumplir aunque en el Palacio de Hacienda son cautos, es que no queden holdouts litigando.

Respecto a la deuda en dólares con legislación local, esta semana la Secretaría de Finanzas ajustará los detalles para lanzar la oferta en los próximos 10 días.

En este tramo se descuenta un amplio acompañamiento de bancos y compañías de seguros. Los privados tienen el 55% de los u$s 41.717 millones de capital a canjear (que junto a otros u$s 18.105 millones de intereses suman servicios totales por u$s 59.822 millones).

La apuesta oficial es lograr mudar a los inversores a dos bonos en pesos atados a la inflación (Boncer) con vencimientos en 2026 y 2028.

En lo que va del año, Finanzas instrumentó canjes por etapas y consiguió pesificar títulos por unos u$s 7839 millones (más de $ 500.000 millones).

Al cabo de esta operación, el Gobierno emitirá bonos en dólares para quitar de la curva de pesos a fondos externos que quedaron atrapados en el carry trade desde mediados de 2018 y podrían complicar el frente cambiario en algún momento más adelante, con presión sobre el dólar Contado con Liquidación (CCL).

Las subastas por hasta u$s 1500 millones (podrían ser dos por u$s 750 millones cada una, el 29 de septiembre y el 27 de noviembre) estarán abiertas a todos, pero especialmente apuntan a PIMCO y Templeton.