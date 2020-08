Nueva estafa con cuento del tío entre los que compran dólar blue

El cuento del tío llegó al submundo marginal del dólar blue, donde hay arbolitos que trabajan para cuevas que engañan a los novatos que van con sus billetes verdes a cambiarlos por pesos luego de pasar por el banco a retirar su cupo de u$s 200.

Hay cuatro billetes de u$s 100, y todos son de curso legal: el de cara chica o cabeza chica sin franja de seguridad, que es el más antiguo; el de cara chica con franja de seguridad; el de cara grande y,, el más nuevo de todo, que es el de cara grande con la gota de seguridad azul en el medio.

Aprovechándose del color azul, hay cambistas pillos que agarran a mayores de edad que van a cambiarles y, cuando van con billetes de u$s 100 cabeza grande, pero sin la gota azul en el medio, les dicen que esos son oficiales, no son blue. Entonces se lo pagan lo mismo a lo que lo compraron en el banco: a $ 100. Y le muestran el billete más nuevo de todos, que es el que tiene la gota azul en el medio, y le explican (erróneamente, desde ya) que el billete detener tener la gota azul en el medio para poder ser cambiado a precio blue, de $ 129.

Lo otro que todos hacen es preguntar si el billete es de cara chica. En ese caso, hay quienes pagan hasta 10% menos, cuando el mayorista apenas lo recarga 1,5% (la mitad que el 3% de recarga que le hacían a principios de año).

Los cara chica son de circulación legal en los Estados Unidos, pero al ser los más viejos de todos, hay problemas incluso en casas de cambio oficiales en distintos países de Europa, que no los aceptan.

En la Argentina, cuando alguien va con esos billetes a comprar una notebook o un celular, los toman con un 10% de recargo. El mismo recargo que aplican a los de u$s 50 o menos en caso de que sean en cantidad, con la excusa de que en las cuevas no los quieren porque les hace mucho bulto.

Más común es que desde los billetes de u$s 20 o de menor denominación se les cobre un recargo, pero no tanto a los de u$s 50.

Por eso, cuando se va al banco a retirar los dólares, es clave fijarse que sean de u$s 100 de cara grande, o si se tiene, ir con cambio de dólares paera que den todos de u$s 100, ya que hay entidades que sólo tienen disponibles esos billetes, entonces si alguien tiene u$s 199 en la cuenta, solo le pueden dar uno de u$s 100. Excepto que el cliente vaya con un billete de u$s 1 para darle de vuelto.