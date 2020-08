Coronavirus: Brasil supera los 100.000 muertos por Covid-19

Brasil rebasó este sábado la barrera de las 100.000 muertes por coronavirus , casi cinco meses después de la confirmación de la primera víctima mortal en el país, según datos oficiales divulgados hoy por las Secretarías regionales de Salud.

En las últimas 24 horas se registraron 538 muertes por Covid-19, con lo que el número total de decesos llegó a 100.240 personas, se informó.

Los contagio diarios, en tanto, fueron en 21.732, por lo que el país sigue muy cerca de los tres millones de casos: 2.998.796 infectados .

Los 10 países más afectados por el Covid-19 (datos de Worldometers a las 20H00 GMT)

Estos, según señaló el diario Folha de Sao Paulo, representa el 7,2% de las muertes en el mundo por la pandemia y el 6,5% en la tabla de contagios.

Las cifras ratifican a Brasil como la segunda nación del mundo más afectada por la pandemia, detrás de Estados Unidos.

El 26 de febrero el Ministerio de Salud confirmó el primer caso del Covid-19 . Se trató de un brasileño de 61 años, residente en la ciudad de San Pablo, la más poblada de Brasil con unos 12 millones de habitantes, que rápidamente se transformó en el principal foco del país.

El 17 de marzo, 20 días después, las autoridades sanitarias confirmaron la muerte de un hombre de 62 años en la misma ciudad.

A partir de ese momento las estadísticas fueron aumentando hasta que a mediados de mayo se superó por primera vez la barrera del millar de fallecidos diarios.

De acuerdo con los datos oficiales, la tasa de mortalidad de la enfermedad en el país es de 47,4 por cada 100.000 habitantes, reportó la agencia EFE.

En San Pablo se concentran más de 600.000 positivos y casi 25.000 muertes y cuyas autoridades decidieron este viernes postergar la reapertura de las escuelas un mes más, hasta el 7 de octubre.

Según el Ministerio de Salud, el número de pacientes curados de la Covid-19 se ubica ahora en los 2.068.394, lo que supone cerca del 70% del total de infectados.

Cinco estados del país -Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Río Grande do Norte- registran en este momento los mayores índices de contagios y de muertes por la Covid-19.

Otras nueve regiones de Brasil muestran índices de estabilidad en el número de contagios y fallecimientos, mientras que en las 12 restantes el virus comienza a dar tregua.