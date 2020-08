Stock de Leliq: el BCRA amplía los límites pero los bancos miran sus propios topes

El Banco Central (BCRA) dio a conocer este viernes su Informe Monetario Mensual correspondiente al mes de julio. El reporte bien podría haber destacado que durante el séptimo mes del año logró cambiar la tendencia y reducir sus pasivos remunerados luego de tres meses en los que el stock de Leliq y de Pases arrojó un saldo expansivo.

Sin embargo, el dato de que los stock de Leliq y Pases anotaron reducciones de $ 10.848 millones y $ 63.067 millones, respectivamente, en julio, quedó tapado por la revelación que hizo ayer el analista financiero Cristian Buteler: que el stock de Leliq trepó a un nuevo récord de $ 1.813.427 millones.

Esto implica que, solo esta semana, dicho stock se incrementó en $ 140.628 millones. Sin embargo, podría aumentar aún más gracias a una circular emitida por la autoridad monetaria el jueves último.

Ocurre que, través de la comunicación A 7078, la entidad modificó y amplió los límites de tenencia de Leliq autorizados a los bancos a partir de septiembre .

En concreto, la autoridad monetaria dispuso que los bancos deberán pagar el 87% de la tasa de Leliq (33,06%) por depósitos a plazo de personas físicas de hasta $ 1 millón. Tomar estos plazos fijos les permitirá ampliar en un 13% extra su capacidad de compra de Leliq desde el mes de septiembre. Sin embargo, también analizaron que marginalmente no les conviene ya que dado que parte de los depósitos va a encajes, el aumento hará que el nuevo esquema sea menos rentable para los bancos que el anterior.

En la cuenta, llegaron a la conclusión que estos plazos fijos al 33% generan un resultado negativo aún mayor que los captados al 30% a pesar del mayor número permitido de Leliq.

Este incremento del stock de Leliq responde a que en julio la entidad que preside Miguel Ángel Pesce debió asistir al Tesoro con otros $ 220.000 millones. Desde el inicio del año las ayudas del BCRA fueron por $ 1,4 billones.

“Lo que ocurre con las Leliq es que vos tenés un BCRA que tiene que emitir pesos para asistir al Tesoro, pero por el otro lado también tiene que retirarlos para que ese excedente de dinero no vaya a presionar sobre el tipo de cambio o sobre la inflación. Todo eso, pagando una tasa nominal anual del 38%, lo que a su vez también va haciendo crecer la bola de nieve por sí misma”, explica Buteler.

Para el analista financiero, “el problema será poder ponerle un freno a esto y desarmarlo”. Y en ese sentido, recordó: “La realidad es que hasta ahora nadie ha logrado hacerlo sin una crisis. En 1989 fue una crisis que terminó en el plan Bonex. En el 2018, una corrida cambiaria que llevó el dólar de $ 20 a $ 50 y que disparó una inflación por encima del 50%. La gran tarea para el BCRA será qué hacer cuando termine la pandemia y la actividad comience a recuperarse, cómo manejar esta bola de Leliq que junto con los pases ya representan un 110% de la base monetaria”.

Otro punto al que deberá monitorear con atención el BCRA es que dentro de distintas entidades bancarias ya empiezan a mirar sus propios límites en términos de su posición de Leliq. Es que más allá de la cantidad admitida por el BCRA, hay bancos que comienzan a acercarse a los topes propios de riesgo soberano.

“Por más que el BCRA amplíe la cantidad, no podemos tener más Leliq porque el banco está topeado de riesgo soberano. A otros bancos les pasa lo mismo: no quieren tener más títulos del Gobierno, así que por más que aumenten el límite, prefieren prestarle a empresas”, explican desde una entidad.

Datos destacados del Informe Monetario Mensual

A través del Informe Monetario Mensual correspondiente al mes de julio, el BCRA informó que el agregado monetario amplio M3 privado, que incluye los medios de pago y los depósitos a plazo, creció un 2,2% en términos reales y sin estacionalidad. De esta manera, el BCRA destacó que “continuó moderando su ritmo de expansión desde el máximo observado en abril”. Cabe recordar que en dicho mes la oferta monetaria había alcanzado la variación mensual más alta desde la salida de la convertibilidad.

Según destacó el Central, los depósitos a plazo explicaron, por segundo mes consecutivo, la mayor parte del crecimiento del agregado mientras que los medios de pago continuaron disminuyendo su contribución. Los depósitos a plazo exhibieron un crecimiento mensual de 7,4% a precios corrientes, lo que implicó un aumento de 4,7% a precios constantes. Así suavizaron su ritmo de expansión con respecto a mayo y junio.

En cuanto a los medios de pago, considerando la serie ajustada por estacionalidad, el circulante en poder del público registró en julio un aumento nominal de 3,5% (0,9% en términos reales), la menor tasa de crecimiento de los últimos ocho meses. En tanto, los depósitos a la vista crecieron 3,3% nominal (0,7% a precios constantes), presentando una variación similar a la del mes previo, indicó el BCRA.

Respecto a la Base Monetaria, el BCRA indicó que la misma presentó en julio un aumento de $154.437 millones en promedio en términos nominales. Por el lado de la demanda de Base Monetaria, subrayó el trabajo, cabe señalar que “tiene una estacionalidad positiva en este mes fundamentalmente por la demanda de circulante en poder del público que suele comprobarse en julio luego del cobro del medio salario anual complementario”.

Respecto a los préstamos en pesos al sector privado, el Central precisó que estos “mantuvieron un ritmo de expansión elevado en julio, aunque continuaron moderándose respecto del máximo alcanzado en abril”. En términos nominales y sin estacionalidad, la expansión fue de 3,5% mensual (0,9% a precios constantes). En julio, el financiamiento con tarjetas de crédito fue el principal factor de explicación del crecimiento de los préstamos.

Por último, otro de los puntos salientes del Informe Monetario Mensual de julio fue el de reservas internacionales del BCRA. Al respecto, la autoridad monetaria indicó que “Las ventas netas de divisas del BCRA fueron más que compensadas por los desembolsos netos de Organismos Internacionales al Tesoro Nacional, el aumento de las cuentas de efectivo mínimo y las ganancias por valuación de los activos externos netos”. Cabe recordar que en dicho mes, la entidad que preside Miguel Ángel Pesce no logró sostener la posición compradora que había alcanzado en la primera quincena de junio, y cerró el mes con ventas por un total de u$s 568 millones. Pese a ello, las reservas internacionales se incrementaron en u$s 145 millones.