La razón por la que los dólares financieros saltaron pese al acuerdo

El acuerdo tantas veces esperado entre la Argentina y los acreedores se concretó el pasado martes. Los mercados celebraron: el dólar blue perdió $ 8 y las cotizaciones financieras se desplomaron 6%.

Sin embargo, el efecto fue demasiado efímero. El miércoles todo se dio vuelta, tendencia que se mantuvo hasta la última rueda de la semana en la que tanto en el dólar MEP como el contado con liqui volvieron a subir fuerte y cerraron así en niveles superiores a los del lunes en la previa a conocerse el acuerdo.

Pero cuáles son las causas de esta presión sobre las cotizaciones financieras. Más allá de que economistas y operadores coinciden en que todavía resta sellar un acuerdo con el Fondo Moentario Internacional (FMI), solucionar temas como el défict fiscal, la inflación y la megaemisión habría otras causas técnica que se desprende del acuerdo.

En el mercado analistas y operadores consultados por El Cronista coinciden en que existen dos razones. Una internacional y otra local. La primera es una importante devaluación de la lira turca y el real brasileño, que presionaron a las monedas emergentes.

La segunda es meramente local y técnica. Tiene que ver con que el canje de deuda de ley local permite que los tenedores de bonos AO20 y AY24 puedan ser canjeados por bonos que ajustan x CER 2026 y 2028.

Según explicó el economista Santiago López Alfaro socio de Delphos , los bonos de este tipo solo existen hasta el 2024 y rinden en este momento inflación más 2,5%. Los cortos están rindiendo Inflacion + cero.

Esto genera que los inversores institucionales buscan bonos más largos con rendimientos superiores.

Haciendo el cálculo del canje y el valor actual de lo AO20 y AY24 se llega a que los bonos 2026/2028 estarían rindiendo Inflacion + 6. Entonces es conveniente comprar los bonos 20 y 24 para luego canjear por bonos CER.

"Existe gran demanda que hace que su precio en pesos suba y por lo tanto presiona el dólar MEP y CCL siendo estos los bonos más utilizados para esta operatoria. La solución a esto sería lanzar emisiones en pesos en el corto plazo para aspirar pesos y cerrar lo más rápido posible el canje local para finalizar con esta operación", planteó López Alfaro.

Señaló que se podría "dar una fecha límite para comprar estos bonos antes del canje, como que solo podrán canjear por la opción CER quienes tenían estos bonos en cartera al miércoles 12 de agosto".

En diálogo con este medio, el analista financiero Christian Buteler señaló que "el no acuerdo podía llegar a incrementar las brechas y poner más nerviosa a la gente, pero el no acuerdo en si mismo no te puede ni va a derrumbar al dólar".

Martín Vauthier, director de EcoGo , coincidió en que si bien un acuerdo de deuda "era necesario para pensar en un enfriamiento de la brecha cambiaria", hay otros factores de incertidumbre como "el sendero fiscal, el programa monetaria y cómo se va a administrar toda la cantidad de peso que se inyectó a la economía".

"Sin turismo receptivo -que era una fuente de oferta- y con restricciones de movimiento por la pandemia el mercado blue tiene poco volumen. Para lograr una menor presión cambiaria se necesitan también precisiones del sendero fiscal", sumó.