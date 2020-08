Financial Times: La Fed podría modificar sus planes por fuerte emisión de bonos

La Reserva Federal podría tener que ajustar su programa de compra de bonos para adaptarse a la enorme emisión de deuda a largo plazo que tiene planificada el Departamento del Tesoro, aseguran los estrategas.

Los precios de los bonos públicos bajaron el miércoles. Eso elevó los rendimientos, que se encontraban en niveles cercanos a mínimos históricos, después de que el Tesoro delineó sus planes de colocar la próxima semana un récord de u$s 112.000 millones de deuda a 3, 10 y 30 años.

También anunció para los próximos tres meses mayores subastas de deuda a largo plazo para financiar los paquetes de ayuda aprobados por los legisladores estadounidenses desde marzo y el nuevo proyecto de ley de estímulo que actualmente se está debatiendo en el Congreso.

Los estrategas ahora advierten que podría producirse una indigestión en el mercado de bonos si el banco central de EE.UU. no cambia el foco de sus compras de bonos que apunta a la deuda a largo plazo.

"El Tesoro está aumentando la presión sobre la Fed para que prolongue la duración de sus compras", señaló Priya Misra, jefa global de estrategia de tasas en TD Securities. "Es casi una necesidad ahora. Sin eso, podríamos tener un mercado de bonos del Tesoro desordenado tanto en términos de funcionamiento como de subastas".

Las subastas de bonos a 10 años serán de u$s 38.000 millones, u$s 6000 millones mayores al trimestre anterior, informó el Tesoro, mientras que en el caso de las deudas a 20 y 30 años aumentarán en u$s 5000 y 4000 millones, respectivamente.

Si se le suma el incremento previsto de las subastas de bonos a dos, tres y cinco años, y otros instrumentos, según el Tesoro eso representa una emisión adicional de u$s 132.000 millones en los próximos tres meses comparado con el período anterior.

Hasta ahora, los inversores en bonos mayormente no le prestaban atención al aumento global de la emisión de deuda pública, apostando a que se vería compensado por los también generosos programas de compra de bonos de los bancos centrales.

Pero la magnitud del último incremento de la emisión tomó por sorpresa a los participantes del mercado.

Después del anuncio cayeron los precios de los bonos del Tesoro a 10 años, lo que hizo que los rendimientos subieran desde los niveles mínimos alcanzados el martes. Los rendimientos de los bonos a 20 y 30 años también aumentaron, al igual que los de las notas a siete años.

Los estrategas advierten que las estimaciones de endeudamiento presentadas por el Tesoro -u$s 2,2 billones adicionales para fin de año- podrían subir aún más si surge otro paquete de estímulo fiscal más allá del que se está debatiendo actualmente.