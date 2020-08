El viaje de Macri a Europa en plena pandemia generó malestar en Juntos por el Cambio

Mientras la Argentina continúa sufriendo la pandemia del actual coronavirus y con una situación epidemiológica cada vez más complicada, el expresidente Mauricio Macri decidió irse un mes a Europa. Primero fue a París y luego irá a Zurich. Allí tendrá reuniones por su cargo de presidente de la Fundación FIFA.

Si bien no salieron a criticarlo públicamente, varios de los dirigentes de peso de Juntos por el Cambio ven con malos ojos esta decisión. Consideran que no es el mejor mensaje para dar en medio de la actual crisis. Aunque, a la vez, "esta decisión no resalta en él. No es una crítica, es una descripción”, revela una fuente cercana a una de las cabezas de Juntos por el Cambio.

Igualmente, agrega que este viaje “no enoja, no se toma ni bien ni mal. No afecta a lo que está pasando acá”, en relación a los múltiples desafíos que deben enfrentarse día a día en relación a la pandemia.

No es el primer viaje de este tipo que realiza Macri. El mes pasado había viajado a Asunción para reunirse con Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Luego de ese viaje llegó el comunicado de Juntos por el Cambio que criticaba al gobierno por la reforma judicial. Allí, Macri era el primero de los firmantes, que acusaba de una “desconexión con lo que deberían ser las prioridades del gobierno”. Pero mientras figura allí, el expresidente se recluye en un nuevo viaje.

“Para algunos no era el mejor momento para hacerlo. Otros aprovechan y dicen que no se hace cargo del liderazgo del espacio”, confiesan desde otro sector.

Las discusiones en este sentido giran en torno a qué lugar buscaría ocupar Macri: ¿puede ser el jefe de la oposición? En este punto se trata de un falso dilema, ya que no existe ese cargo en la Argentina. Se trata de una analogía inexacta que proviene del sistema parlamentario, en donde sí existe la figura. A lo que sí puede aspirar es a representar a un sector del Pro, el que más defiende su gestión. El resto de las discusiones se saldarán en las épocas cercanas a las elecciones. No hay motivo para adelantar esos debates.

“Macri no es funcionario y tiene otro trabajo. En el fondo esto responde a las diferencias internas dentro del espacio”, agregan desde el ala más “dialoguista” del Pro. En este sentido, consideran que “si les preguntás a Patricia (Bullrich), (Guillermo) Dietrich o Waldo Wolff te van a decir que no les afecta, que es normal. Tiene que ver con temas más de formas que de fondo que se trasladan a estas cosas”.

Mientras tanto, desde el radicalismo se desentienden y señalan que “es la interna de ellos”, en referencia al Pro. “Después dicen que quiere liderar, no sé cómo planea hacerlo”. Igualmente, plantean la incógnita: “Si fue a trabajar para la FIFA, ¿hacía falta que vaya con Juliana y Antonia?”.

A pesar de la incertidumbre del escenario político, que está signado por la pandemia, desde este sector observan algo similar con Macri a lo que le pasaba al peronismo con Cristina Kirchner hasta el año pasado: “Sin Cristina no se puede, solo con Cristina no alcanza decían ellos. Bueno, a nosotros nos pasa algo así con Macri”.