Chodos: "La discusión con el FMI comenzará pronto, pero no será un proceso rápido"

El representante de Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, anticipó que la discusión de un nuevo programa con el organismo comenzará "relativamente pronto", pero que no será un proceso rápido.

"La discusión con el Fondo puede empezar relativamente pronto. Depende de la decisión de las autoridades de pedir el programa. Ese proceso no debería ser rápido. Nada bueno sale si nos apuramos. Hay que esperar a ver que pide el FMI", señaló el funcionario y destacó: "El FMI no pide un Power Point. Sí objetivos".

Además, Chodos indicó que "las líneas de crédito del FMI en medio de la crisis sanitaria global tienen menos condicionalidades que otras". "Hay conciencia de la pandemia es un problema global. Kristalina Georgieva tiene una visión distinta a la que tradicionalmente tiene el FMI", sostuvo.

Y matizó: "El FMI no giró 180 grados; no es un organismo de desarrollo ni de ayuda al crecimiento, sino que financia procesos de ajuste o de crisis de balanza de pagos o de endeudamiento. Esa es su naturaleza."

Respecto a la deuda con el Club de Paris, Chodos anticipó que el Gobierno "dará la discusión después o en conjunto con la revisión del programa" con el Fondo.

"De todas maneras, el peso relativo es menor. Son entre u$s 2000 millones y u$s 3000 millones. La cifra no es importante, pero sí el hecho de que esté concentrado en una sola fecha de vencimiento. No prevemos que vaya a haber mayor dificultad con eso", comentó.

Deuda local y pospandemia

El funcionario ponderó la aprobación del proyecto de reestructuración de la deuda de legislación doméstica, a la que equiparó en importancia con el acuerdo con los bonistas externos de esta semana.

"El apoyo del conjunto de la sociedad es crítico en estas situaciones. Hubo una ley que salió 67 a 0 en el Senado y 247 a 2 en Diputados. Para mí, eso es tan importante o más que el logro con este grupo de acreedores. Deberíamos parar cinco minutos, en un país tan dividido, para pensar cómo se llegó a esto", comentó.

En referencia al plan económico pospandemia, Chodos realzó las medidas de apoyo dispuestas por el Gobierno como el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y apuntó que "la clave para generar dólares es tener la matriz exportadora para poder generarlos".

Este miércoles la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, anticipó que el Gobierno focalizará la asistencia en la etapa pospandemia a los sectores con mayor capacidad de generación de empleo y a los que demanden un menor nivel de importaciones.

Respecto al Presupuesto 2021, Chodos consideró que es un "objetivo claro". "La discusión primaria es en el Congreso. No tiene que ser en términos de plan grandilocuente. Sabemos que estamos recién por comenzar", señaló.