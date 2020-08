Nielsen: "Que el FMI no pone condiciones es un cuento de hadas; siempre las pone"

El economista y presidente de YPF, Guillermo Nielsen, se refirió a la renegociación del acuerdo con el FMI que tendrá que afrontar el Gobierno y consideró que "va a tener peculiaridades porque es el préstamo más grande en la historia del FMI”. También sostuvo que “es FMI es muy duro, siempre ha sido durísimo” y sostuvo: "Que el FMI no ponga condiciones es un cuento de hadas; siempre pone condiciones".

"Quiero creer que este FMI dirigido por Kristalina Georgieva tendrá más sensibilidad porque es distinto al que nos tocó a nosotros (cuando renegociaron la deuda durante el gobierno de Nestor Kirchner) con Anne Krueger" manifestó Nielsen y reveló que Kristalina Giorgieva le dijo que “todos los días piensa en Argentina”.

Sobre el acuerdo que logró Martín Guzmán con los acreedores privados, Nielsen opinó que “tiene un doble mérito porque la situación internacional hoy es mucho más compleja de lo era en 2005" y aseguró que “este canje fue una victoria y que se haya cerrado esta etapa es muy importante, para el Gobierno y los acreedores”. Sostuvo también que el acuerdo “permite a las grandes empresas volver al financiamiento de Wall Street” y “esto marca un antes y un después".

En diálogo con Radio Con Vos, el presidente de YPF contó que en las negociaciones por el canje del 2005, tuvo que ir al road show por Italia “con custodia porque siempre puede haber un loco que te pegue un tiro”. También aseguró que en esas negociaciones “no tenes nenes de pecho del otro lado, “los diálogos son duros” y “hay situaciones desagradables" y afirmó que “Guzmán habrá recibido su buena dosis de presiones".

Consultado sobre Vicentin y la intención del presidente para convertir YPF Agro en un exportador de referencia para el mercado sostuvo que “es algo que todavía está en estudio” y agregó que YPF Agro “es una corporación, no se tira de pechito a hacer cualquier cosa”.

En su rol de presidente de YPF, en relación a posibles aumentos en los precios de combustibles, Nielsen agregó: "El tema de los combustibles es extremadamente delicado y complicado, está en estudio, estamos viendo escenarios, pero no me voy a pronunciar sobre eso"

Y añadió, al respecto: "El presidente Alberto Fernández es consciente de la situación, prudente y está ocupado de este tema. No me parece que sea un tema de atraso, es un tema muy sensible para la economía argentina y la macro, para el abastecimiento futuro de petróleo y gas, de la mano con las inversiones que las petroleras tienen que hacer. Se está negociando. Las condiciones del mercado de GNC se han modificado drásticamente. Ya no eran muy promisorias cuando YPF firmó un contrato, hoy son mucho peores".