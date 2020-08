Alberto Fernández, tras el acuerdo de deuda: "Nadie confía en Martín Guzmán más que yo"

Tras alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda externa, Alberto Fernández se mostró satisfecho por el entendimiento alcanzado con los bonistas y ratificó su respaldo al ministro de Economía, Martín Guzmán. Además, reveló que fueron Cristina Kirchner y el ex ministro Roberto Lavagna los que le recomendaron "ablandarse" para acercar posiciones durante la negociación.

"Hoy cuando lo vi (a Guzmán), lo abracé muy fuerte. Rompí la cuarentena, debo confesar, pero lo abracé porque él fue muy importante en todo esto. Nadie confía en Martín Guzmán más que yo", contó en diálogo con el canal C5N, al referirse a la gestión de su ministro en la negociación con los acreedores.

Sobre el entendimiento con los acreedores, el Presidente explicó: "Teníamos un problema que resolver que siempre digo yo que era un fuerte condicionamiento para nuestra economía, para poder pensar todo lo que teníamos en la cabeza era necesario resolver el problema de la deuda porque la deuda significaba una fuerte limitación para la economía argentina".

Y añadió: "Lamentablemente todo ocurrió en el peor momento. Llegamos con un país virtualmente defaulteado, empezamos con muchas ganas y mucha fuerza y a poco de andar nos encontramos con que la pandemia cayó sobre nosotros. Ahí sentimos que sobre llovido mojado".

Fernández enfatizó que el escenario de la pandemia "complicó" la negociación, pero explicó que, con Guzmán, se "pusieron firmes" con los objetivos planteados.

"El objetivo era que la Argentina asuma nuevos compromisos y que de ningún modo afecte al crecimiento a futuro ni que no nos obliguen ajustes que tengan que pagar los sectores más debilitados", detalló.

Y agregó: "Nos dimos una estrategia adecuada donde discutimos todo. Primero pedirle al FMI que haga un análisis de la economía argentina y diga cuáles eran los límites de sostenibilidad de la deuda y conseguir que el Fondo admita lo que nosotros habíamos recibido".

En otra parte de la entrevista, Fernández se refirió al papel de Cristina Kirchner en la negociación y a su relación con ella.

"La idea de demonizar a Cristina como alguien que quería el default está tan lejos de la verdad. En algún momento inclusive yo me puse más duro con el tema de la negociación, hubo dos personas que me dijeron que mire el contexto y que me ablande un poco. Una fue Cristina y otro fue Lavagna", relató.

Y continuó: "Roberto me escribió para felicitarme y le comenté que tenía gravada su idea de que no solamente repare en la sostenibilidad económica sino también en la política".