Con protocolos crece el transporte público

A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia, la Massachusetts Bay Transportation Authority, comúnmente conocida como la “T”, sigue invirtiendo y prestando sus servicios a partir de la aplicación de protocolos sanitarios. En este caso el gobierno no decide quien viaja y quién no. Tampoco celebra como un logro cuando viaja poca gente como sucede en la Argentina. En esta parte del mundo, el que decide utilizar el servicio de transporte público es el usuario y para ello cuenta con el respaldo de las medidas sanitarias correspondientes. Y mientras esto sucede, se invierte en infraestructura para que cada vez sean más los que accedan al transporte público y lo hagan en las mejores condiciones. En el caso de Massachusetts, nunca se frenó el plan de inversión a cinco años por u$s 8 mil millones, en renovación de estaciones, modernización de cobro de tarifas, y mejora en los servicios de autobuses, trenes y subterráneos. Las obras nunca se detuvieron. Siempre se trabajó, con protocolos sanitarios, pero se trabajó.

En estos momentos, se están reemplazando 17 kilómetros de vías en la Línea Verde, extensión que representa un 24% del total del recorrido, y se repavimentan 14 intersecciones. Gran parte de estas vías tienen más de 30 años y a juicio de la autoridad ya han llegado al final de su vida útil. Al renovarlas, los pasajeros se ahorrarán un total de cuatro minutos en sus viajes. En un plan que arrancó el 20 de julio y se extenderá hasta el 29 de agosto, los equipos trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana para finalizar las obras lo antes posible y así generar menos inconvenientes a los pasajeros.

Este proyecto, que también incluye eliminación de barreras, garantizará que el doble de pasajeros tenga acceso a una Línea Verde más segura, cómoda y confiable para 2030.

Cuando uno ingresa al sistema de transporte, lo primero que observa son los “embajadores de tránsito” con distintivos de “viaje más seguro”, listos para responder preguntas y brindar apoyo y orientación.

Los pasajeros deben usar tapa bocas en estaciones y vehículos y la autoridad de transporte los entrega sin cargo a quienes no las posean.

Los expendedores de desinfectante para manos se encuentran casi a cada paso en las estaciones de todo el sistema, para ser utilizados antes de subir y al salir de la estación.

Todas las noches los autobuses, trenes, tranvías y vehículos se desinfectan y se les aplica nebulización química, y cada semana, reciben vaporización electrostática para una descontaminación del 100%.

Las áreas de alto contacto en las estaciones como barandas, puertas de oficinas y máquinas expendedoras de boletos se desinfectan cada cuatro horas. Las puertas de las estaciones están abiertas para reducir el contacto.

Al mismo tiempo, se instalaron nuevas barreras protectoras y calcomanías en la parte delantera de los vehículos para ayudar a mantener la distancia entre los pasajeros, y entre estos con los choferes. Los pasajeros que puedan deben subir por la puerta delantera y salir por la trasera. Los procesos estándar de cobro de tarifas ya se reanudaron en las puertas delanteras de los autobuses y tranvías. Los choferes de autobuses tienen la opción, con la aprobación del Centro de Control, de evitar una parada si sienten que el vehículo está demasiado ocupado.