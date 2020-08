Satisfechos ante el acuerdo, empresarios creen que ayudará para la reactivación

Referentes empresariales de diversos sectores coincidieron en manifestar su satisfacción por el arribo a un acuerdo entre Argentina y los acreedores privados de la deuda externa anunciado esta madrugada por el Ministerio de Economía. Y reforzaron que cerrado el capítulo del canje, se podrá estabilizar la macroeconomía y concentrar esfuerzos salir de la crisis, profundizada por la pandemia de coronavirus.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró el acuerdo, dado que "permitirá avanzar en el canje de dichos títulos sin que ello haya requerido cambios sustanciales respecto a la propuesta previa efectuada por nuestro país".

"La CAC había apoyado la oferta oficial, al entender que implicaba un adecuado equilibrio entre las legítimas aspiraciones de cobro por parte de los acreedores y las reales posibilidades de pago por parte del Estado Nacional", destacaron a través de un comunicado.

Y agregaron: "La CAC está convencida de que la regularización de los pasivos colaborará con la estabilización de la macroeconomía local y significará una base más sólida para iniciar la recuperación, tras un estancamiento de 10 años y una profunda recesión originada por la pandemia en curso. Dotará de mayor solvencia al fisco y permitirá que las empresas argentinas accedan a más y mejor financiamiento, favoreciendo así la inversión y la generación de empleo genuino."

Por su parte, el presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), Rubén Díaz, elogió al equipo económico del Gobierno por haber arribado a un acuerdo, el que ven "con muchísimo agrado" dado que puede ser el "inicio para que Argentina salga del lugar de donde está".

"Elogiamos el acuerdo y vemos con muchísimo agrado porque vemos que puede ser el inicio para que Argentina salga del lugar de donde está. Felicitamos al presidente Alberto Fernández, al ministro Guzmán y a todo el equipo que ha trabajado denodadamente para que esto se termine coronado con éxito", señaló Díaz, en nombre de la cámara, en diálogo con este medio.

Desde el sector del agro en tanto, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes puntualizó destacó como "positivo que se haya un acuerdo", dado que permitiría potenciar las exportaciones.

"Creemos que es positivo que se haya llegado un acuerdo y para el sector agropecuario es importante , porque no nos quedamos sin créditos desde el exterior y se podrá trabajar en las exportaciones para potenciarlas y hacerlas crecer", remarcó Chemes al ser consultado por El Cronista.

A su turno, el presidente de Sociedad Rural (SRA), Daniel Pelegrina, le dijo a este diario que el acuerdo por la deuda extranjera es "como hemos venido sosteniendo desde hace tiempo, una condición necesaria para regenerar la confianza que se necesita para iniciar el camino de la recuperación de Argentina".

El dirigente rural, no obstante, alertó que "por sí solo, el acuerdo no garantiza el crecimiento, pero es un ingrediente necesario para construir un horizonte de previsibilidad", y abundó que se necesita "trabajar simultaneamente en otras bases que harán posible la reconstrucción de la confianza en el país, como por ejemplo el control de la inflación y la recuperación de la moneda, una macroeconomia ajustada y ordenada, la calidad del gasto publico orientada a la lucha contra la pobreza pero teniendo como meta generar competitividad para que por via de la inversión y el trabajo, alcancemos el desarrollo".

"Sin duda para nuestro sector, financiarse y comercializar desde un país que ha llegado a un acuerdo con sus acreedores, no es lo mismo que hacerlo estando en situación de default", completó Pelegrina.

Mientras desde la Cámara de la Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) enfatizaron que "sin dudas es relevante que se despeje la renegociación de la deuda externa porque podría facilitar en el futuro el acceso a los mercados internacionales para financiar la reactivación y promover las exportaciones como factor crucial para generar el crecimiento económico para todo el país".

En tanto, la Federación Agraria (FAA) también se mostró conforme con el acuerdo arribado entre el Gobierno y acreedores y su presidente, Carlos Achetoni, aseguró que "el acuerdo es una buena noticia".

"Es un gran paso, aparte de todos los financiamientos internacionales que pueden venir no sólo para el país sino a los inversores privados”, y fue contundente en que “un país defaulteado no esperaba ni siquiera confianza a ningún inversor ni a ningún banco que pudiera tener la posibilidad de generar financiamiento a la Argentina. Ahora sí, hay que desarrollar un plan económico", en diálogo con FM La Patriada.

Y agregó: "La compensación de segmentación de retenciones siempre que lo consultábamos se nos decía que estaba sujeto al acuerdo con acreedores. Si ya tienen diseñado un plan económico lo tendrán que desplegar y mostrarlo para generar la confianza que se necesita en un país que se está uno desde lo productivo poniendo al servicio."

Además, Achetoni indicó que “se ha hablado del paquete de 60 medidas pero no nos han dado claridad de alguna medida concreta”, y subrayó que “está bueno todo esto ahora para trabajarlo y poder salir de la crisis en la que está la Argentina, de la que ya venía y que va a estar mucho más sometida como consecuencia de la pandemia”.

A su turno, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) destacó que el acuerdo "le permitirá al Poder Ejecutivo implementar políticas para reactivar la producción y el empleo". “El Gobierno dio un gran paso para dejar atrás la herencia y enfocarse en la agenda productiva”, aseguró Marcelo Fernández, Presidente de Cgera, que resaltó que “el acuerdo demoró porque se evitó un compromiso que el país no iba a poder cumplir”.

Y concluyó: "Para las pymes significa que podemos apostar a políticas que beneficien el financiamiento para la producción y el consumo”.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que el Gobierno "dio un paso fundamental con la resolución del frente externo para brindar un marco de certidumbre y previsibilidad que permita enfocarse de lleno en la agenda de la recuperación productiva de nuestro país".

"El presidente Alberto Fernández , nos dijo hace pocos días, que las pymes son sus principales aliados, y en CAME estamos convencidos de ello. La agenda de las pymes es la agenda de la producción, el trabajo argentino y el consumo interno", afirmaron.

La Federación de Comercio e Industria (Fecoba), por su parte, consideró que el acuerdo alcanzado con los bonistas "garantiza la sustentabilidad de la deuda y crea un marco de certidumbre que beneficiará al país".

Al cabo de conocerse la información del acuerdo con los tenedores de bonos, la entidad que representa a las Pymes señaló que "la negociación que derivó en este entendimiento traza un horizonte beneficioso para muchas empresas que necesitan acceder al mercado de capitales".