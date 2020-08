Las acciones argentinas en Wall Street trepan hasta 12% y los bonos hasta 8%

Tras la confirmación del acuerdo con acreedores sobre el tema de la deuda y la salida del default, los bonos argentinos operan con fuertes avances a comienzo del martes. Las subas de los bonos son de hasta 8%. Argentina anunció un acuerdo con acreedores por la deuda de u$s 65.000 millones. Se espera una adhesión elevada, lo cual permitiría que las tasas de los bonos caigan, haciendo subir aún mas los precios de la renta fija argentina.

Todos los tramos de la curva argentina con legislación internacional operan al alza, con subas de hasta 8%. Los bonos en la parte corta de la curva muestran fuertes subas, con el Global 2021, 2022 y 2023 avanzando 6,38%, 6,47% y 5,75% respectivamente.

El Bonar 2026 sube 8,3% mientras que los bonos a 2027 y 2028 trepan 7,15% y 6,8% respectivamente. Por último, en el extremo más largo también se ven avances importantes con el bono a 2046, 2048 y 2117 subiendo 6,59%, 7.85% y 6,75% respectivamente.

En línea con la suba de los bonos, el riesgo país muestra una baja similar retrocediendo a 2119 puntos, una caída de 150 puntos básicos (-6%), respecto del cierre de ayer.

En lo que respecta a la renta variable, la pre-apertura de las acciones en Wall Street también muestran fuertes subas.

El sector financiero con Grupo Supervielle y Grupo Financiero Galicia a la cabeza ganan un 17% y 12%, respectivamente. Banco Macro y BBVA Argentina suben 11% y 10,7% respectivamente. Las acciones de Pampa suben 11% mientras que la petrolera estatal YPF sube 6%. Loma Negra gana 8% antes del inicio de la rueda.

Los analistas de Delphos Investment explicaron que el acuerdo con acreedores era cuestión de tiempo para que una diferencia tan cercana sea resuelta.

“El Presidente tomó las riendas de la negociación luego de la escasa adhesión, estimada en 35%, que habría alcanzada el segundo canje. Con una dinámica de extensión y fracaso agotada, hizo falta un golpe de timón para buscar una solución definitiva al tema. Tensar para arreglar. Esa fue la última movida del gobierno, la cual resultó satisfactoria al saber que los acreedores ya habían acercado una contrapropuesta en la zona de u$s 54,8 que no implicaba prácticamente pagos adicionales. Con solo mover un poco las fechas se lograría el ansiado acuerdo, que elevaba el VPN de la propuesta pero no implicaba mayores desembolsos para el país”, comentaron

Los bonos argentinos cerraron ayer con tasas implícita del 12% por lo que es esperable que el rally se extienda para llevar a la renta fija argentina hacia niveles superiores, coincidentes con tasas de los bonos del 10%

"La zona de 10% anual debería ser un objetivo lograble para los próximos meses, lo que implicaría un mejora de al menos 20% en la cotización medida en dólares de los bonos", estimaron desde Delphos