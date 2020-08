Ganó el sentido común, pero una vez más tardó demasiado en aparecer

El sentido común suele ser el remedio de muchos males. Pero su presencia como apaciguador de conflictos no siempre está garantizada. Solo se lo percibe cuando emerge, cuando las partes de una disputa lo aceptan y lo transforman en una postura razonable.

Por lo menos eso es lo que sucede en la Argentina, donde la palabra está tan devaluada que ninguna promesa es creíble hasta que se concreta. El presidente Alberto Fernández dejó entrever en varias ocasiones que no tenía intensión de vivir en el marco de un nuevo default. Lo dijo en público y lo repitió más veces en privado. Pero ante la incertidumbre, los inversores estuvieron más dispuestos a creer en la historia que en la palabra del jefe de Estado.

Es cierto que el gobierno argentino hizo un esfuerzo considerable por resolver el problema. Pero una vez más, las palabras parecían estar lejos de los acontecimientos. Los tenedores de deuda no terminaban de interpretar por qué la Argentina arrancó tan abajo una discusión clave para su futuro económico. La primera oferta que hizo a los bonistas tuvo menos de 10% de adhesión. Para los administradores de fondos internacionales, que prestan más atención a los números que a la cara de quien los presenta, esas cifras no eran la traducción de "quiero dejar atrás el default", sino de "ustedes ganaron mucho, ahora les toca perder".

En el mercado ese fue el clima dominante a lo largo de los últimos meses, hasta que el equipo de Martín Guzmán se animó a cruzar los límites que le había sugerido el propio FMI a la hora de proyectar una deuda sostenible, y puso una oferta en el terreno que esperan los acreedores. Ese ida y vuelta permitió acercar posiciones hasta que se llegó a la última brecha. Los analistas habían identificado las diferencias de una y otra propuesta en apenas tres dólares. La frase que acompañó el último tramo de esta pulseada una vez más puso en duda el sentido común: ¿será capaz un país de preferir un default antes que hacer un último esfuerzo?

A juzgar por lo que percibió el mercado, el resultado anticipa una buena noticia para la Argentina. Las partes resignaron un poco cada una y los acreedores recibirán en promedio algo más de u$s 54 por cada lámina de u$s 100 que entreguen en el canje. Para eso fue necesario hacer un último retoque que llegó en tiempo suplementario. Por esa razón la operación no se concretará en los plazos previstos, sino que será necesaria una prórroga para hacer las adecuaciones económicas y legales necesarias. Con todo ese combo en la mano, el Gobierno podrá estar en condiciones, hacia fin de agosto, de cerrar este complejo capítulo.

Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Pero siendo la reestructuración una asignatura tan crítica para la economía local (porque despeja la agenda y libera financiamiento para el sector público y el privado) todavía resta saber por qué el sentido común tardó tanto en aparecer.