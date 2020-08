Cuáles son las claves a seguir ante el inminente acuerdo, según la visión de los economistas

El inminente acuerdo de la deuda entre el Gobierno y bonistas generó buena aceptación entre los economistas consultados por El Cronista.

Francisco Gismondi, director de Macroeconomía de Empiria Consultores, sostuvo que "un avance hacia el canje es positivo, la diferencia entre las posiciones era mínima y el default no le servía ni a Argentina, ni a los bonistas". Además, añadió: "Lograr un canje con alta adhesión es condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario avanzar en un plan fiscal, monetario y financiero que baja la incertidumbre".

Y profundizó: "El efecto inmediato en el mercado de un canje exitoso sería más de lo que se vio desde la mañana a la tarde (antes y después de que instalara la versión): mejoras sobre todo en los títulos con legislación extranjera, pero también en todos los demás papeles de argentina: subas generalizadas en títulos y acciones argentinas, incluso de las provincias y las empresas".

Por su parte, desde Analytica, la consultora de Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez, sostuvieron sobre el principio de acuerdo que es un dato "positivo", pero pusieron reparos. "El acuerdo de palabra entre el grupo de acreedores remanentes y el gobierno es un dato positivo. No será extraordinario, la quita en valor presente es menor a la de Ecuador. El interrogante que se abre es el nivel de aceptación. ¿Volvemos a 2005 o 2010?"

Y citaron específicamente la situación de Ecuador: "Anunció haber logrado la mayoría necesaria para renegociar la deuda (97%) ofreciendo un valor presente neto (VPN) promedio de u$s 53. Mientras que la Argentina, según los trascendidos no oficiales, consiguió con los mismos acreedores un acuerdo por un VPN promedio de u$s 54".

Además añadieron: "Restan conocer las condiciones legales del acuerdo. Parte de la discusión con los bonistas son las cláusulas que limitan la capacidad del gobierno de retirar especies de circulación con menos aceptación a través de las cláusulas de acción colectiva. Esos detalles aún no los conocemos y tienen la capacidad de signar el nivel de litigiosidad una vez finalizado el canje".