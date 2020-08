FT: los inversores en oro y en bonos no pueden tener razón a la vez

El oro es brillante, pero básicamente inútil. Eso es lo que opinan quienes dudan de las virtudes del metal como inversión recalcando que su tenencia no genera ningún ingreso.

Pero en los mercados financieros patas para arriba de este año, una inversión que no genera ingresos a veces puede ser atractiva. No sólo en todo el mundo se negocian casi u$s 15 billones de deuda con rendimiento inferior a cero, sino que al mercado de bonos del Tesoro de EE.UU. -uno de los últimos bastiones de ingresos positivos entre los títulos públicos de alta calificación- ahora lo persiguen los rendimientos reales negativos, ajustados por inflación.

La desaparición de los retornos que ofrecían los mercados de deuda explica en parte por qué el precio del oro alcanzó la semana pasada su récord de 2011. También se debe al menor atractivo de los bonos como refugio, lo que socava la tradicional estrategia 60/40 para inversores moderados.

Según esta regla, el 40% de una cartera invertida en bonos se recuperará cuando las acciones caigan, amortiguando las pérdidas en el resto del portfolio asignado a las acciones. Pero con los rendimientos en mínimos históricos en todo el mundo y los bancos centrales sofocando la volatilidad con políticas que se convierten en objetivos de rendimiento formales, esa lógica pierde solidez. Los bonos parecen tener pocas posibilidades de subir en caso de una venta masiva en el mercado de valores.

Por lo tanto, sorprende poco que los inversores estén buscando nuevas formas de compensar su exposición a las acciones. Para muchos, una opción que se destaca es el oro.

Muchos inversores son conscientes de que la correlación negativa entre los bonos y las acciones no es una ley de hierro de las finanzas, sino un fenómeno relativamente nuevo. Antes de 2000, los mercados de renta fija tendían a subir y bajar al mismo tiempo que las acciones.

Sin embargo, para los que eligen el oro como manera de cubrirse hay malas noticias: el historial de los lingotes como activo con correlación negativa es aún más irregular que el de los bonos. Dario Perkins, director gerente de investigación global macro en TS Lombard, tras analizar los últimos 150 años afirmó que el oro en algunos casos ofreció una alternativa útil, pero en más oportunidades mantuvo una correlación positiva con las acciones en momentos en que los bonos también lo hacían.

Sólo durante episodios de fuerte inflación -más recientemente durante la década de los '70- el oro le hizo de contrapeso a las acciones, mientras que la renta fija no lo hizo. Es más normal el tipo de relación que se vio en marzo de este año, cuando se produjo una breve pero fuerte venta masiva de oro en el momento más álgido de la carnicería que sufrieron los mercados de valores.

Sin embargo, lo que muchos compradores de oro están precisamente haciendo es posicionándose para un regreso de la inflación después de décadas de lentas subas de precios. Los gobiernos de todo el mundo están emitiendo cantidades récord de deuda mientras los bancos centrales salieron a comprar bonos a una velocidad vertiginosa, en parte en un intento de bajar los costos del endeudamiento. Si la economía mundial se librara rápidamente de los efectos del Covid-19, impulsando el crecimiento y la inflación, es poco probable que los bancos centrales se apresuren a retirar ese estímulo.

Los analistas de Goldman Sachs citaron un posible giro de la Reserva Federal "hacia un sesgo inflacionario" cuando hace unos días elevaron en u$s 300 su precio objetivo para el oro a 12 meses, a u$s 2300 la onza troy.

Vale la pena recordar que en el pasado los inversores sufrieron un revés con sus apuestas a la inflación. Después de la última crisis financiera, muchos asumieron que los niveles sin precedentes de estímulo monetario desencadenarían una ola de aumentos de precios. En cambio, lo que siguió fue una década de inflación muy baja.

Muchos inversores en bonos parecen haber aprendido esa lección. Aunque las recientes caídas de los rendimientos reales son el resultado de las mayores expectativas inflacionarias incluidas en los precios de los mercados de deuda, los niveles siguen siendo bajos en comparación con los parámetros históricos. La tasa de equilibrio de los bonos a 10 años de Estados Unidos -un indicador de las expectativas inflacionarias que mide la diferencia entre los rendimientos de los bonos convencionales y los de los bonos protegidos contra la inflación- se ubica actualmente en 1,5%. Los mercados esperan una tasa aún más baja en Europa.

En parte esto refleja los efectos distorsivos de la expansión monetaria. Sin embargo, muchos inversores también tienen dudas sobre los argumentos a favor de una mayor inflación, en particular porque el derrumbe de la demanda provocado por el coronavirus hace que muchas economías grandes observen la posibilidad de fuertes caídas de precios.

Para que el oro demuestre su valor, ya sea como estabilizador de una cartera de inversión o como cobertura contra la inflación a largo plazo, tendrá que resultar que los mercados de bonos están muy equivocados.

