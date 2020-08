Más de 400.000 ahorristas compraron su cupo de u$s 200

Pese a que el dólar solidario ya pasó los $ 100 en muchos bancos privados, los argentinos se tiraron de cabeza al dólar ahorro y nadie se quiere perder su cupo de u$s 200.

Esto provocó un colapso en los Home Banking de los bancos más grandes del país y que en ciertos casos recién a la tarde se pudieran normalizar las operaciones.

“Los colapsos en los Home Banking se suelen dar a principio de mes: coincidió con adecuaciones de los sistemas a las normativas, más cierre de tarjetas, más operaciones de inicio de mes”, explicaron en uno de los grandes bancos.

No es para menos, según un relevamiento de este diario, hubo 84.000 nuevos compradores el primer día hábil del mes comparado contra el primer día hábil de julio.

Unas 419.000 personas compraron alrededor de u$s 84 millones, lo que representa un 25% más que el primer día del mes pasado, cuando alrededor de 335.000 ahorristas habían adquirido u$s 67 millones.

Claro que no todos lo hacen como inversión, sino que gran parte irá hoy a las cuevas y a los arbolitos de Florida para revenderlos, lo que seguramente provocará una baja en el valor del blue.

A $ 130 que pagan para la compra, el ahorrista invierte $ 20.000 para hacerse de los u$s 200, que en un pase de manos los vende por $ 26.000.

Al hacerlo también su pareja, es un ingreso adicional de $ 12.000, lo que es una suerte de otro IFE con un aumento del 20%. Incluso, quienes tienen hijos mayores de 18 años también lo hacen para sumar otro cupo más.

“El sueldo no me alcanza, no me dan aumento de sueldo porque cayeron las ventas, así que lo único que me quede es hacer este rulo para poder llegar a fin de mes”, explica el empleado de una heladería, que se hace de $ 12.000 por mes al tener su cupo y el de su mujer.

Lo que se fija siempre cuando va al banco a retirar los billetes es que sean los de cara grande, porque de lo contrario en el mercado paralelo le pagan 5% menos.

De la misma forma que si quiere usar esas divisas para comprar algún aparato tecnológico en dólares, también debe pagar 5% más si es un cara chica.

Los bancos tienen un spread de hasta $ 5 entre la punta compradora y la vendedora, al tenerlo a $ 77 en muchos casos para la venta.

Eso hacía que muchos ahorristas se fueran a los bancos virtuales o casas de cambio online que los tenían más barato.

Pero con la nueva reglamentación del Banco Central, que obliga al banco a rechazar la segunda transferencia en el mismo mes, por precaución más gente optó por comprar directamente en su banco, aunque lo termine pagando más caro.

El primer día del mes las entidades venden siete veces más que un día normal, el segundo día tres veces más, y luego el cuarto día hábil del mes, que es cuando muchos empleados cobran, ya que es el límite legal que tienen las empresas para pagar sueldos.