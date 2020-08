El video que muestra qué pensaba Alberto de la reforma judicial antes de las PASO: qué cambió

La reforma de la Justicia volvió a aparecer con fuerza como uno de los temas de agenda en la Argentina. Sin embargo, en medio de la polémica generada al respecto, un diputado macrista decidió postear el video de una vieja entrevista en la cual el actual presidente, Alberto Fernández, desecha por completo la posibilidad de implementar un cambio de este tipo en caso de ganar las elecciones presidenciales.

El diputado Fernando Iglesias criticó con fuerza al presidente y utilizó para ello el video de una entrevista que le hizo el conductor de Juntos, Mario Pereyra, al mandatario cuando era candidato a presidente, en la antesala de las PASO.

"El presidente a cargo de la vicepresidencia @alferdez (Alberto Fernández) me hace el honor de mencionarme antes de prometer que no va a reformar la Justicia porque no está de acuerdo con los kirchneristas. Qué vergüenza es panquequearlo todo. Qué vergüenza es ser @alferdez", escribió Iglesias en su cuenta de Twitter (@FerIglesias).

La publicación generó múltiples reacciones en la red de microblogging, en el contexto de la presentación del proyecto de reforma judicial, debido a que el fragmento recortado por Iglesias de la entrevista hace alusión a ese tema.

El miércoles pasado, Fernández presentó en la Casa Rosada su propuesta de reforma judicial para que los magistrados no actúen "en función del clima político".

El proyecto aparece en un contexto de críticas a la gestión del exmandatario de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, en la materia y a sectores de Comodoro Py.

La negación

Fernández visitó los estudios de Cadena 3 el 19 de julio de 2019, previo a las PASO, y la entrevista con Mario Pereyra contó con una amplia repercusión nacional.

En aquella ocasión, Fernández desechó estar de acuerdo con un posible cambio de la Constitución y reformas en la Justicia, proyectos que algunas voces del justicialismo, por aquel entonces oposición, habían deslizado que se podrían implementar en caso de obtener una victoria en la contienda electoral de diciembre.

En ese contexto, Fernández le pidió a Pereyra que no unificara todas las voces provenientes de un mismo partido al remarcar que, por ejemplo, no era lo mismo las cosas que decía Elisa Carrió, respecto a cómo se pronunciaba el por entonces presidente Mauricio Macri.

“Usted escucha selectivamente, yo jamás diría esa cosa. Entiendo que esté predispuesto a eso. No lo voy a hacer eso (implementar una reforma judicial). Grábelo, lo va a poder guardar de recuerdo, porque no me va a poder retrucar nada. Como no me pudo retrucar nada de lo que dije antes”, remarcó Alberto Fernández en aquella ocasión.

“Si usted bajara su animosidad y recuperara la imparcialidad todo sería más fácil. Recuerdelo y grábelo. Porque yo no miento, el que miente es Macri. Soy el hijo de un juez. Respeto el Estado de Derecho. Hace 30 años enseño en la Universidad de Buenos Aires”, completó en aquella ocasión el actual presidente.