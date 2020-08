Diputados avanza mañana con dos leyes clave: ampliación del Presupuesto y canje de la deuda local

Se espera otra semana intensa en la Cámara de Diputados. Si bien aún no se envió la citación formal, se da por descontado que mañana la cámara que preside Sergio Massa volverá a sesionar para avanzar con dos leyes de envergadura. Por un lado, la ampliación del Presupuesto 2020. Por otro, el canje de la deuda local, que ya cuenta con media sanción en el Senado.

Al filo del vencimiento de la prórroga del protocolo de las sesiones virtuales, el oficialismo, pese a haber sesionado de manera atípica el viernes pasado, ya da por descontado que mañana volverá a hacerlo lo mismo para avanzar con el proyecto de ley que busca reestructurar los bonos y letras en dólares que emitidos bajo legislación argentina que ronda los u$s 46.000 millones. De ellos, u$s 25.300 millones están en manos de privados mientras que los u$s 20.700 millones restantes, en manos del sector público.

A cambio, se ofrecerán cinco bonos en dólares y dos en pesos, ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) más un interés adicional (Boncer), con vencimientos mucho más largos: entre 2030 y 2041, para los nominados en moneda extranjera, y de 2026 y 2028 para los de moneda local. En tanto, para todos los bonos, los intereses se empiezan a pagar no antes de 2025.

Por otra parte, la Cámara baja también se apresta a darle media sanción a la ampliación del Presupuesto 2020, del que se desprende que el Poder Ejecutivo gastará $ 1,8 billones más durante el segundo semestre del año, los que se añadirán a los $ 5,5 billones ya aprobados del actual Presupuesto. Buena parte del monto, si recibe el visto bueno del Congreso, será destinado a los distintos programas de ayuda social desplegados por el Ejecutivo en el marco de la pandemia de Covid-19.

Sobre este punto, el oficialismo, tras establecer una serie de negociaciones con las bancadas opositoras, accedió a conceder $ 9.500 millones este año para subsidiar el transporte del interior. La concesión fue luego de los planteos a los subsidios que el AMBA recibe por parte del Estado Nacional para ese mismo rubro.

En tanto, el Frente de Todos optó por mantener en el texto otros dos ítems que también habían sido cuestionados por la oposición. Por un lado, lo relacionado con el denominado lechegate, que propone eliminar el beneficio que corre para ciertos tipos de leches, que están eximidas del pago de IVA. Si el texto se sanciona, comenzarán a pagar el 10,5%.

Otro de los ítems que el Frente de Todo dejó intacto en el texto con el que pretende avanzar mañana tiene que ver con la dolarización de la deuda en pesos. Sobre este punto, incluso el exministro de Economía Roberto Lavagna salió a señalar que “es un error grave y una anormalidad”.

“Las economías en desarrollo con amplios desequilibrios económicos y sociales, como la nuestra, renegocian sus deudas tratando de reducir la parte emitida en monedas duras y aumentar la emitida en moneda local”, explicó Lavagna, para luego advertir: “Insólitamente, al crear canales para pasar de deuda en moneda local a deuda en dólares, se está proponiendo lo contrario, lo cual va a resultar a la larga en un costo mayor para nuestro Estado y para todos nosotros”.

Esta semana también será clave por otro asunto: el viernes vence -una vez más- el protocolo que habilita las sesiones virtuales. Esto implica que los jefes de bloque deberán acordar una nueva prórroga. Si bien aún esa reunión que deberá coordinar Massa no tiene fecha, Juntos por el Cambio ya le anticipó a El Cronista que no quiere avalar una nueva extensión de ese protocolo.

¿El motivo? La reforma judicial.

El objetivo de la bancada que lidera Mario Negri es que el proyecto que el Ejecutivo envió al Senado la semana pasada (y sobre la que mañana expondrá la ministra Marcela Losardo ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales), no pueda ser debatida de manera virtual.

Tarea difícil para Massa. Deberá acercar posiciones para que la Cámara que preside no quede paralizada hasta el arribo de la "nueva normalidad", en el que las sesiones vuelvan a ser presenciales.