Los mejores valores del mundo: las empresas con potencial alcista para invertir en bolsa

Se buscan los mejores valores del mundo. Compañías con amplio respaldo de los expertos, que sean sólidas y no afronten riesgos excesivos, pero que aún tengan potencial alcista en Bolsa.

ACS, Almirall, Logista y Sacyr son algunas de las compañías españolas señaladas por los expertos, además de europeas como Unilever, Nestlé, AstraZeneca, Orsted, GlaxoSmithKline, Air Liquide y ABB. En otros mercados destacan las estadounidenses Microsoft, Amazon, Google, Visa, United Health y la asiática Tencent, entre otras.

Europa

España

Entre las grandes compañías del Ibex que no afrontan riesgos excesivos y son atractivas para invertir están Almirall y ACS. Cuentan con más del 75% de consejos de compra y un potencial de revalorización superior al 50%.

Almirall. La farmacéutica presenta una buena oportunidad de inversión por la debilidad mostrada últimamente tras rebajar sus previsiones para 2020. Hasta junio ganó 42,4 millones, un 31,5% menos que en el mismo período de 2019, debido al impacto de la crisis del Covid-19 sobre su negocio dermatológico, especialmente en EEUU, lo que llevó a la bajar sus previsiones. Pero el 83% de las firmas de inversión que siguen la compañía aconsejan comprar acciones tras revisar sus números. Le dan un potencial de revalorización de más del 60%, hasta los 15,98 euros. "Su cartera de medicamentos ofrece potencial a medio y largo plazo", comenta Ana Gómez, de Renta 4. Los últimos lanzamientos (Skilarence, Ilumetri y Seysara) junto con los medicamentos en las últimas fases de desarrollo (Lebrikizumab en fase III para dermatitis atópica y Tirbanibulin en fase de registro para queratosis actínica) podrían alcanzar un pico de ventas de mil millones, frente a las ventas netas de 853 que obtuvo la compañía en 2019. Los expertos asumen ahora un escenario más conservador para la compañía, pero aun así ven una oportunidad clara.

ACS. Es una de las mayores empresas de infraestructuras del mundo. Su diversificación geográfica y por líneas de negocio le permiten aprovecharse de oportunidades en mercados en constante crecimiento y protegerse de la ciclicidad que afecta a su sector, según Deutsche Bank. Su prestigio le ha permitido adjudicarse importantes concursos en EEUU y Australia, dos de los mercados más importantes de grandes infraestructuras del mundo. Está recomendada por el 75% de las firmas que siguen el valor, que le dan un potencial de revalorización del 52%, de media. Intermoney asegura que es un valor con dividendo que ofrece crecimiento a un precio razonable, según Guillermo Barrio. "Pese a la recuperación desde marzo, el mercado no ha valorado aún la resiliencia de las operaciones de ACS, así como las ventajas de su presencia global de las operaciones de construcción. A esto se suma una posición de deuda neta casi nula, y una liquidez superior a 12.000 millones", explica. Hay otras compañías del Ibex aconsejadas, pero tienen un riesgo más elevado. Es el caso de Ence, Acerinox, Cie o Repsol. Entre el resto de compañías del mercado destacan Logista y Sacyr, que logran el más difícil todavía, un amplio seguimiento de analistas, un 100% de recomendaciones y un potencial superior al 30%.

Logista. Los analistas tienen claro que a los precios actuales es una oportunidad de inversión en una empresa sólida, en un negocio con fuertes barreras de entrada, líder en el sur de Europa y gran generador de caja. De hecho, Azvalor reconocía esta misma semana que ha aprovechado para entrar en el valor en los últimos meses. Destaca su "renovada y excelente gestión". Intermoney explica que el valor ofrece una rentabilidad sobre el flujo de caja libre (FCF) del 8% y una rentabilidad por dividendo del 6% para 2020 a un precio atractivo (PER ajustado de 10 veces). "Es capaz de crecer en una industria madura", comenta Juan Ros, de Intermoney. Los analistas de Banco Santander destacan "la resiliencia del flujo de caja de Logista, clave de nuestro optimismo", comentan. Esperan que la generación del flujo de caja se mantenga intacta en 2020 a pesar de la pandemia, lo que le permitiría a la compañía mantener su dividendo por acción, que ofrece una rentabilidad cercana al 7%.

Sacyr. La compañía no para de acumular consejos de compra, sobre todo tras su giro estratégico, que se centra en el negocio de las concesiones. "Ofrece crecimiento concesional con riesgo limitado", comenta Guillermo Barrio, de Intermoney, que destaca su elevado potencial. "La mayor parte de los ingresos concesionales no dependen del tráfico, por lo que no se ven afectados por la pandemia", explica.

Grenergy, que pasó del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) al Continuo a finales de 2019, es otro de los valores que está ganando adeptos ante el auge de las energías renovables, aunque tiene menos seguimiento. La compañía de energía verde, que sube un 6,98% este año, aún tiene potencial hasta los 19,55 euros, según CaixaBank, que destaca que está bien posicionada para crecer.

Londres

Los inversores y analistas de la City de Londres vienen respaldando dos tipos de compañías durante los últimos meses. Por un lado, los valores en sectores defensivos que pueden mantener las ganancias y dividendos incluso si la actividad económica tarda en recuperarse o hay un rebrote.

Mislav Matejka, estratega de renta variable de este banco en Londres, señala que "la selección de dividendos debe favorecer sectores que pueden aguantar bien en caso de una recuperación económica incompleta, o si se produce una doble recesión. Las eléctricas, los sectores de la salud y el de productos básicos de consumo, y los grupos mineros por sus balances fuertes, ofrecen unos dividendos atractivos".

La otra apuesta va dirigida a compañías que pueden salir beneficiadas de los planes de inversión pública lanzados en Europa para estimular el PIB, especialmente en infraestructuras y en energías renovables. "Las empresas de infraestructuras y renovables han batido al resto del mercado en lo que va de año, y han subido especialmente desde los mínimos de marzo, conforme los inversores empezaron de forma selectiva a volver a las bolsas europeas", señala Peter Oppenheimer, estratega de Goldman Sachs. "Pese a ello, ninguno de esos sectores parece especialmente caro respecto a su valoración histórica".

Unilever. Entre las firmas preferidas en el primer grupo figura Unilever, multinacional de productos de consumo que se ha convertido en la firma con mayor capitalización de la Bolsa de Londres. Muchas de sus marcas están en segmentos esenciales (alimentación e higiene) y el mercado ha acogido bien su plan para unificar su estructura, dejando su sede en Holanda para concentrarse en Reino Unido. Está recomendada por el 60% de los analistas que siguen el valor, que le dan un potencial de revalorización del 5%, de media.

Nestlé. La empresa suiza es otra de las favoritas entre los analistas, al tener características similares. Catorce de los 26 analistas especializados en esta compañía aconsejan su compra, con un precio objetivo medio de 113 francos suizos. Ahora cotiza a 108.

AstraZeneca. La farmacéutica AstraZeneca participa en el proyecto de desarrollo de una vacuna contra el Covid-19 junto a la Universidad de Oxford. Más de la mitad de los brókeres creen conveniente la compra de acciones de la firma, con un recorrido del 5%.

GlaxoSmithKline. Es otra compañía del sector de salud que puede impulsar sus ventas en el momento actual y que ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,9%, según estimaciones de JPMorgan. Los analistas le dan un precio objetivo medio superior en un 21% a su cotización.

Orsted. Muchos inversores están tomando posiciones en Orsted, la antigua petrolera danesa que se ha transformado en un promotor de parques eólicos marinos. Es uno de los potenciales beneficiarios de los planes de inversión verde en Europa. El consejo medio de los analistas es sobreponderar.

Air Liquide. Otra empresa europea bien considerada por el mercado en el sector de las renovables es la francesa Air Liquide, por sus planes de desarrollo de plantas de hidrógeno. Catorce sobre 25 analistas que siguen el valor lo recomiendan.

ABB. Otra compañía que puede aprovechar la mayor inversión en infraestructuras, de acuerdo a los analistas, es el grupo industrial ABB. La acción ya ha recuperado todo lo perdido cuando comenzó la pandemia del Covid, pero Bank of America aconseja comprar con un recorrido potencial del 12,5%.

EE.UU.

A pesar de la extraordinaria revalorización registrada desde los mínimos de marzo, todavía hay grandes valores de Wall Street con potencial y recorrido alcista. Incluso entre los gigantes tecnológicos, el sector ganador de la crisis del coronavirus, sigue habiendo oportunidades, según los analistas. Se trata de empresas atractivas por sus negocios sólidos y a prueba de pandemias.

Microsoft. La empresa de software acumula un alza del 30% en 2020 pero los analistas todavía consideran que puede seguir subiendo más de un 10%. Se trata de uno de los valores más seguros del mercado gracias a su diversificación y las oportunidades de desarrollo de su filial de servicios en la nube Azure.

Amazon. Sigue siendo una atractiva oportunidad de compra. Pese a la revalorización del 64% desde enero y a que sus acciones superan los 3.000 dólares, la tercera empresa más valiosa de Wall Street debería seguir escalando hasta alcanzar su precio objetivo de más de 3.120 dólares. El 92% de los analistas recomienda comprar acciones de la compañía número uno en comercio electrónico.

Alphabet. También en el caso de la matriz de Google, el consenso del mercado calcula que se encuentra infravalorada en Bolsa. Ha superado ya el billón de dólares de capitalización, pero los expertos creen que debería seguir subiendo, al menos, un 5%. Su dominio en el mercado de anuncios online le convierte en un actor dominante en un negocio seguro a ojos del mercado, a pesar del creciente escrutinio de los reguladores.

Alibaba. El grupo chino de comercio electrónico que cotiza en Wall Street puede aumentar su valor más del 10%, según los analistas. La compañía se beneficia de un negocio disparado en la nueva era abierta por el coronavirus y en mercados gigantes como el chino.

Facebook. Los analistas valoran el enorme caudal de información de la que dispone su plataforma y al que aspiran los anunciantes. Tiene el respaldo de más del 85% de las firmas que siguen el valor y los expertos de RBC le dan recorrido hasta los 320 dólares y Goldman hasta los 303, siendo ambos de los más optimistas.

Visa y Mastercard. Las empresas de medios de pago Visa y Mastercard también forman parte del universo de valores ganadores, especialmente, gracias a su crecimiento en el negocio de tecnología financiera y al detrimento generalizado del pago en efectivo frente al de tarjetas. Acumulan fuertes subidas este año, pero los expertos que siguen estas firmas siguen recomendando la compra de las compañías, a las que dan un potencial del 8% y el 6%, respectivamente.

UnitedHealth. La aseguradora de salud está infravalorada en más de un 11%. La pandemia del coronavirus ha disparado la actividad de la mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos.

Verizon. La empresa de telecomunicaciones ofrece un potencial del 6% según el consenso, aunque los expertos de Oppenheimer se lo amplían hasta los 70 dólares. Ha cerrado operaciones que han elevado su atractivo, como la compra en abril de la plataforma de videoconferencias BlueJeans, rival de Zoom.

Asia

Tencent. Acumula más de un 92% de recomendaciones de compra, según el consenso de Bloomberg y tiene potencial. Keybanc Capital le da recorrido hasta los 610 dólares de Hong Kong. "Acaba de superar a Alibaba y se ha convertido en la compañía más valiosa de Asia", comentan desde eToro. Tiene la gigantesca red social china WeChat, una cartera de juegos multifacética y una participación del 15% en el capital de Nio, rival de Tesla. Incluso cuando la economía mundial comienza a reabrirse, la empresa sigue beneficiándose de una sólida cartera de juegos, así como de fuertes ingresos por publicidad a través de sus canales sociales. Está buscando obtener una posición más sólida en el mercado del streaming al adquirir una participación en iQIYI, propiedad de Baidu. Al ser partícipe de la competencia, puede mitigar los efectos de la reducción de su presupuesto publicitario debido a la pandemia.

Latinoamérica

Algunos de los valores más recomendados son:

Electrobras. La compañía de generación y distribución de energía eléctrica es uno de los valores más recomendados de la Bolsa de Brasil. Ofrece un potencial cercano al 30%, hasta los 49,6 reales. Esta semana JPMorgan le daba recorrido hasta los 56 reales.

Banco Bradesco. Con algo más de riesgo los expertos también confían en el que es el segundo mayor banco de Brasil. Cuenta con más del 90% de consejos de compra y un potencial de más del 20%, según el consenso, hasta los 28,45 reales, pero que firmas como Itau BBA Securities se lo amplían hasta los 38 reales.

Orbia Advanced. La compañía especializada en la seguridad alimentaria es una de las más recomendadas del índice Mexbol de la Bolsa de México. Puede subir más del 50%, según los analistas y cuenta con el respaldo de cerca del 95% de las firmas que siguen la compañía.

SMU y Vapores. En la Bolsa de Chile la cadena de supermercados SMU, por su negocio defensivo, y la de transportes Compañía Sudamericana de Vapores, por la recuperación económica, están entre las más aconsejadas para los próximos meses.