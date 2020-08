Dólar: demanda récord y el efecto del supercepo en las reservas del BCRA

El Banco Central (BCRA) publicó este viernes su Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario correspondiente al mes de junio. Allí destacó que en el sexto mes del año compró u$s 664 millones para sus arcas y revirtió así el goteo de sus reservas, que se incrementaron en u$s 653 millones y alcanzaron los u$s 43.241 millones.

Las reservas internacionales de la entidad que preside Miguel Ángel Pesce han sido motivo de preocupación desde que el 28 de mayo cayeron a u$s 42.448 millones, su nivel más bajo en más de tres años. Esta sangría, sin embargo, pudo revertirse a partir de la entrada en vigencia de la Comunicación A 7030. Es decir, desde que ese mismo día la autoridad monetaria anunció un nuevo endurecimiento del cepo al restringir el acceso al mercado cambiario para las empresas.

Este cambio de tendencia se consolidó en los primeros 27 días de julio (último dato disponible en la web del BCRA), en los que la entidad sumó otros u$s 143 millones. Así, las reservas internacionales del Central treparon hasta los u$s 43.384 millones, u$s 936 millones más que los que podían contabilizarse el 28 de mayo.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en junio, cuando el BCRA logró finalizar con una posición compradora de u$s 664 millones, hasta el 27 de julio acumulaba ventas por u$s 443 millones. Lejos quedaron los u$s 1051 millones que supo comprar entre el último día hábil de mayo y los primeros 16 días de junio, tras la entrada en vigencia de las restricciones.

El aumento, por lo tanto, se explica por una suba de encajes y por el saldo positivo que dejaron las operaciones con organismos internacionales y aquellas que se enmarcan dentro de la categoría “otras”, que incluyen pases pasivos en dólares con el exterior. En resumen, en julio el BCRA aumentó sus reservas brutas, pero redujo las netas.

Según estimaciones privadas, las reservas netas del Banco Central cayeron en julio y perforaron así el piso de u$s 8000 millones.

“Efectivamente las reservas netas en junio habían crecido, traccionadas por las compras de divisas que había realizado el BCRA inmediatamente después de la imposición de las nuevas restricciones. Pero eso en julio se revirtió. Hasta el 24 de julio, las reservas netas mostraron una caída de entre u$s 200 millones y u$s 250 millones según nuestras estimaciones”, indicó Martín Vauthier, director de Eco Go .

En ese contexto se enmarcan los recientes anuncios de la entidad que preside Miguel Ángel Pesce, que informó esta semana dos medidas tendientes a cuidar sus reservas y evitar la presión sobre la divisa. El miércoles anunció la extensión de las restricciones anunciadas mediante Comunicación A 7030 y sus actualizaciones. Mientras que ayer decidió elevar en tres puntos porcentuales la tasa mínima garantizada que deben pagar los bancos para los depósitos minoristas, de hasta $ 1 millón, fijada desde agosto en 33,02%.

“El tema de fondo es que hay una incertidumbre muy grande y el refugio de los argentinos cuando hay incertidumbre es el dólar ”, explica Amilcar Collante, economista de Cesur .

“La condición necesaria para que esto se libere es arreglar el tema deuda, que ahora parecería ser que se posterga de nuevo. Pero incluso después de arreglar, tiene que haber un programa económico”, analizó Collante. Y agregó: “El BCRA subió la tasa de interés en pesos, lo que indica que está mirando de reojo qué pasa con el dólar y busca evitar una dolarización fuerte”.

Vauthier coincide con esta visión. “No se resolvieron los factores de fondo que estaban alentando esa presión cambiaria y que se manifiestan en la dinámica de las reservas y en la brecha cambiaria”, argumentó. “Hacia adelante va a ser relevante que se dé certidumbre de cara a los temas de fondo que generan la presión cambiaria, porque es probable que los controles vayan teniendo cada vez menos efectividad, sobre todo a medida que la economía se va reactivando y la demanda de divisas por importaciones se va acelerando”, añadió.

Demanda récord

Otro de los puntos salientes del informe es que durante el mes de junio, las “Personas humanas”, que básicamente compran moneda extranjera para atesoramiento, viajes y otros consumos en el exterior, compraron de forma neta u$s 778 millones. De dicho monto, u$s 618 millones correspondieron a demanda de billetes para atesoramiento. Los u$s 110 millones restantes, en cambio, se explicaron por viajes y otros gastos con tarjetas, que cayeron 72% de forma interanual, dado el contexto de cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19.

Según informó el BCRA, las compras brutas de billetes de las “Personas humanas” totalizaron u$s 629 millones en junio, concretadas por alrededor de 3,3 millones de personas. Este nivel representó un incremento de 37% con respecto a la cantidad de personas que compraron en el mes previo, con una compra promedio per cápita de u$s 193.

El trabajo reveló también que las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por u$s 1785 millones. Dentro de ese grupo, precisó el Central, el principal sector en términos de ventas netas históricas, “Oleaginosas y Cereales”, registró ingresos netos por u$s 2165 millones, con una reducción de 3% respecto a las registradas en el mismo período de 2019.

Las empresas del “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales”, en tanto, fueron compradoras netas en el mercado con un total de u$s 380 millones, con un descenso en sus compras netas de unos u$s 1100 millones respecto al promedio del bimestre anterior.