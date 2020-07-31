El Cronista
Tecnología Viernes 31 de Julio de 2020
Histórico: cómo funciona el suero argentino del que habla el mundo que usa a caballos para tratar el coronavirus
|MONEDAS
|Compra
|Venta
|DÓLAR B. NACIÓN
|0,0000
|71,0000
|76,0000
|DÓLAR BLUE
|0,7407
|132,0000
|136,0000
|DÓLAR CDO C/LIQ
|0,2390
|-
|121,7038
|EURO
|-0,1228
|85,4632
|85,4822
|REAL
|-0,9828
|13,8687
|13,8727
|BITCOIN
|0,4062
|11.155,5200
|11.157,2600
|TASAS
|Varia.
|Ultimo
|BADLAR PRIV. Pr. ARS
|1,2766
|29,7500
|C.MONEY PRIV 1RA 1D
|-25,0000
|13,5000
|C.MONEY PRIV 1RA 7D
|-23,6842
|14,5000
|LIBOR
|0,0531
|1,0546
|PLAZO FIJO
|0,0000
|29,0000
|PRESTAMO 1RA $ 30D
|-0,6628
|61,4500
|TNA 7 DIAS
|-0,3028
|46,0900
|BONOS
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|BODEN 2015
|0,0000
|1.424,50
|1.424,50
|BOGAR 2018
|0,0000
|9,82
|9,82
|BONAR X
|0,0000
|1.585,50
|1.585,50
|CUPÓN PBI EN DÓLARES (LEY NY)
|0,0000
|105,00
|105,00
|CUPÓN PBI EN PESOS
|0,0000
|2,18
|2,18
|DISC USD NY
|0,0000
|70,00
|70,00
|GLOBAL 2017
|0,0000
|1.676,00
|1.676,00
|BOLSAS
|Varia.
|Puntos
|MERVAL
|0,0000
|49.405,7500
|BOVESPA
|-0,7000
|105.008,7000
|DOW JONES
|0,0200
|26.313,6500
|S&P 500 INDEX
|0,1870
|3.246,2200
|NASDAQ
|0,9200
|10.587,8130
|FTSE 100
|1,1000
|7.273,4700
|NIKKEI
|-0,5800
|21.803,9500
|COMMODITIES
|Varia.
|Último
|Cierre Día Anterior
|SOJA CHICAGO
|0,5046
|329,3155
|327,6620
|TRIGO CHICAGO
|0,8971
|196,3033
|194,5579
|MAIZ CHICAGO
|-0,1584
|124,1092
|124,3060
|SOJA ROSARIO
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|PETROLEO BRENT
|0,7685
|43,2700
|42,9400
|PETROLEO WTI
|0,9269
|40,2900
|39,9200
|ORO
|0,8907
|1.959,6000
|1.942,3000
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