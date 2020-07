Según un experto, "debe contagiarse el 65% de la población” para terminar con el coronavirus

En medio de la pandemia que ya lleva siete meses de la aparición del coronavirus en la ciudad de Wuhan, China, el doctor Perry Wilson, de la escuela de Medicina de la Universidad de Yale compartió una serie de reflexiones sobre la pandemia y aseguró que para calcular la inmunidad rebaño se necesitará un contagio que ronda del 65 al 70% de la población, pero advirtió que estamos lejos de aún de eso.

“En los primeros tiempos durante la aparición del coronavirus lo importante fue aplanar la curva mediante los aislamientos efectuados y el mantener la distancia social, junto a otras medidas de salud, ayudó a que no colapsaran los sistemas sanitarios”, recordó el especialista.

Ahora bien Wilson remarcó que se trata de un virus “totalmente nuevo del cual no tenemos inmunidad” y advirtió que todos están preparados para contagiarse si no se respeta la distancia social necesaria. El problema, según el médico, se agrava con las personas asintomáticas.

¿Todos nos vamos a contagiar de coronavirus eventualmente?

“Es verdad que cuantas más personas se contagian, más son los que quedan inmunizados. Y eso le causa al virus un problema cada vez más grande por seguir diseminándose. La ecuación para calcular el porcentaje de la población que debe quedar inmunizada para llegar a la inmunidad rebaño se calcula a partir de que si una persona contagia a 3 y entre ellos 1 o 2 son inmunes, la enfermedad ya no tendrá más blancos para diseminarse”, explicó.

En ese sentido, el médico de Yale aseguró que para calcular la inmunidad rebaño se necesitará un contagio que ronda del 65 al 70% de la población y sentenció: “No estamos ni cerca de eso”.

“En la ciudad de Nueva York, epicentro de la enfermedad varios estudios sugieren que solo el 25% de las personas se han contagiado y es inmune. Si el coronavirus fuera un juego de béisbol, estaríamos solamente en la segunda base”, ejemplificó.

Al respecto, Wilson consideró que “enlentecer los niveles de contagio de la enfermedad no solo ayuda a tratar a los pacientes, sino que también se gana un tiempo valioso para hacer investigación científica, descubrir tratamientos médicos y hallar vacunas. Y quiero destacar que esto no es solamente una investigación particular o un ensayo médico. Esto es realmente importante a la hora de tratar la enfermedad Covid-19. Pensemos en todo lo que hemos aprendido en estos pocos meses sobre la utilidad de las proteínas, acerca de cómo hacer ventilación mecánica, los riesgos de trombosis, que nos está cambiando el modo en como cuidamos a nuestros pacientes".

En tanto, destacó tres cosas a tener en cuanta: