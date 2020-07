Cremonte: "La ley tiende a proteger a quienes realizan teletrabajo y eso es valioso"

Ante un debate que se recalentó en las últimas semanas, Matías Cremonte sostiene que la ley contribuye a proteger los derechos de los trabajadores pero no cree que sirva para generar nuevo empleo. Más bien, considera que es una forma de regular una modalidad que de por sí es "precarizante".

- El teletrabajo se impuso como necesidad por la pandemia. ¿Qué opina sobre la ley para regularlo?

- No hay dudas que el objetivo de la ley es proteger a las personas que van a realizar teletrabajo. Entendiendo que es una forma de trabajo que difumina los derechos laborales, la ley trata de concentrarlos en una norma específica. En general, todo lo que establece la ley es bueno. Pero la mayoría de las cosas que dice ya están en la ley para el trabajo en general. El teletrabajo es una forma distinta de trabajar pero ya existe, no es que el trabajador va a estar desprotegido.

- ¿Cuál es entonces el mayor aporte de la ley?

- Es una ley que tiende a darle protección a las personas que realizan teletrabajo y eso es valioso. Si me pregunta qué ley me hubiera gustado a mí, es una ley todavía más protectoria o que desaliente, sin prohibirla, por supuesto, pero que no esté tan a mano de un empresario externalizar esta forma de trabajo.

- Los empresarios dicen que el teletrabajo está contemplado en la LCT. ¿Es así?

- Sí, es cierto, pero igual no me parece mal que se unifiquen en una norma. Hoy existe el derecho a la jornada limitada de trabajo en la Constitución Nacional, en la Ley de Jornada, y en la LCT, pero si además, cuando se habla de teletrabajo se incorpora la desconexión para no recibir un mail o un whataspp fuera de horario, no está mal, aunque uno podría invocar la Ley de Jornada para que eso no ocurra.

- ¿Tiene algún aspecto cuestionable?

- La crítica que podría hacer es que en sí ésta forma de trabajo es precarizante y además, externaliza todo lo colectivo, compartir con otros el trabajo, el conocimiento, todo lo que ocurre en un ámbito laboral. La idea de que esta modalidad se expandió en la cuarentena y vino para quedarse fue más impulsada por sectores empresariales que por sectores sindicales. Si los empresarios lo impulsan es porque ven un beneficio, sobre todo en los costos. Entonces, que la ley plantee quién paga internet, la electricidad o mayores gastos en el hogar, está bien.

- ¿La ley puede contribuir a crear empleo?

- No veo por qué va a crear empleo, teniendo en cuenta que está pensada sobre todo para un cambio en la modalidad. Alguien que está trabajando en un establecimiento, va a hacer trabajo a distancia y puede pretender volver, o sea que no sé si realmente se va a crear trabajo nuevo, más que el que ya hay. Por la experiencia argentina y mundial una legislación más flexible nunca genera más empleo.

- ¿Esto abre el camino a una futura reforma laboral?

- No me parece, el propio Presidente lo dijo y el ministro Moroni hace pocos días dijo que la reforma laboral no es un concepto que esté en su vocabulario. Pero aún sin creer en eso, esta ley tiende a ser protectoria, por lo cual no pone ninguna condición que implique una pérdida de derechos que establece la Ley de Contratos de Trabajo.