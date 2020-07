La Fed despliega su compromiso y su poder de fuego frente al Covid-19

En su reunión de política monetaria del día de ayer, la autoridad monetaria de EE UU ratificó su férrea posición en defensa de los niveles de actividad económica y de empleo, seriamente dañados por los impactos negativos del Covid-19 .

En efecto, no sólo mantuvo su tasa de referencia en el rango histórico del 0 al 0,25%, sino que también anunció que mantendría -mediante la compra de bonos del Tesoro y activos garantizados por hipotecas- su actual inyección monetaria al ritmo de 120 mil millones de dólares. Asimismo, reafirmó que adicionalmente seguiría asistiendo a la liquidez del sistema financiero doméstico mediante operaciones de pase a las entidades que así lo requirieran. Más aún, en aras proteger el valor del dólar a nivel global, ratificó las líneas de crédito (“swaps”) que al comienzo de la crisis pusiera a disposición de los principales bancos centrales. Estas medidas de apoyo se condicen con el escenario visualizado por la Fed y con el compromiso de sus autoridades respecto a la vigencia de las mismas.

Respecto al escenario, la entidad sostiene que la pandemia está causando “tremendas dificultades humanas y económicas “(sic), no sólo a EE UU sino también a todo el globo. En efecto, las medidas sanitarias –tomadas a modo de necesaria defensa contra la pandemia- han generado considerables riesgos sobre la actividad económica y los niveles de empleo y de inflación. En consecuencia, en el Comunicado de Prensa posterior al cierre de la reunión, se afirma que -a los efectos de promover su objetivo dual de máximo empleo con estabilidad de precios- la Reserva Federal está comprometida en emplear la totalidad de las herramientas disponibles y a mantenerlas o, incluso profundizarlas, “todo el tiempo que sea necesario”.

Asimismo, en Conferencia de Prensa, el Presidente James Powell fue muy explícito al ratificar no sólo el compromiso de la entidad con el ataque frontal a las heridas provocadas por el virus, sino también su disposición a utilizar todo el herramental disponible. Claramente no se fijaron plazos sino objetivos. Fue muy claro, también, al afirmar que la recuperación económica y social dependería de la “habilidad” de las autoridades para “derrotar” a tan peligroso y contagioso virus. Sin embargo, y con toda razón, sostuvo que la entidad no estaba en condiciones de determinar ni la duración ni la sustentabilidad de la pandemia. Por último, deslizó un mensaje a la actual administración del presidente Trump: por sí sola, la Fed no puede abatir la crisis; por el contrario es necesaria una acción complementaria y coordinada con el resto de la administración. A buen entendedor … pocas palabras!

En síntesis. A partir de su visión de un complicado escenario económico y social, la Fed -respetando su tradición- no sólo ha puesto sobre la mesa el total del arsenal monetario disponible, sino que también ha manifestado su compromiso en utilizarlo “todo el tiempo que fuera necesario”. Claramente, esta posición es condición necesaria para enfrentar con éxito la crisis, pero no será suficiente si no es acompañada por políticas fiscales y sociales que vayan en el mismo camino. Respecto a este punto, la volatilidad racional del presidente Trump y sus acólitos podrían dificultar la tan ansiada recuperación.