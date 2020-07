Cierran casas de cambio al no poder vender cupo de u$s 200

A Mario Mocheti, presidente de la Cámara Argentina de Casas de Cambio (Cadecac), le toca dar las malas noticias del sector: “En el último mes cerraron Mazza Maxinta, Valuar (de Rafaela) y Cardiff, de Rosario”, enumera ante la consulta de este diario.

Fernán Peralta Ramos, el dueño de Maxinta, fue justamente el antecesor de Mocheti como presidente de Cadecac y era el accionista mayoritario de la casa de cambios que compartía con Magdalena Brennan, una ex Banco Mercurio y Banca Nazionale del Laboro.

“Maxinta era una entidad muy importante a nivel sectorial, que tenía 57 años de antigüedad y alquilaba un local a la calle sobre 25 de Mayo, frente a la Bolsa de Comercio”, explica Mocheti.

“Maxinta tiene más publicidad y marketing, ya que operaba en Córdoba y se estaba extendiendo mucho a nivel país, pero lo de Mazza fue un gran llamado de atención, porque era la más federal de todas, por eso movía mucho más volumen que Maxinta, ya que tenía mucha más presencia en el interior y en los pueblos”, comentan en el sector.

“Según nos dejaron trascender, en el Central no tienen intenciones en liberar nada para que podamos abrir las puertas y que la gente que no tenga cuenta pueda comprar los u$s 100 como era antes de la cuarentena. Lo van a patear lo más que puedan”, revela una fuente con conocimiento de causa.

Por otra parte, los bancos no quieren que sus clientes compren dólares en casas de cambio o en bancos virtuales y luego se los transfieran a ellos, entonces están bloqueando muchas transferencias, aprovechando que el Central les pide que bloqueen desde la segunda transferencia en dólares que recibe un cliente en el mismo mes.

“No podemos operar los u$s 200 porque no podemos siquiera girar el banco, que rechaza las transferencias porque quiere que sus clientes les compren a ellos por su Home Banking y ganar el spread. Me pasó de hacerlas y me salía transferencia rechazada, pero eran personas que no habían tenido ninguna transferencia en el mes. Cuando pidieron explicaciones en el banco no se las dieron. Para atajarse siguen las normas del Central y las exageran, para evitar tener que hacer reportes de operaciones sospechosas”, comentan en una de las entidades cambiarias sobrevivientes.

“Bancos rechazan las transferencias porque no quieren hacerle más el servicio gratis a Brubank y Rebanking, que no pagan nada y los costos de logística del dinero lo terminan pagando los bancos tradicionales. Por eso algunos cobran comisión por retiro de dólares si no vas a tu sucursal”, advierten fuentes sectoriales.

“Los bancos están siendo bastante más restrictivos de lo que la norma establece en lo que refiere a transferencias, y eso lleva a que los clientes se vean casi sin alternativas y se vean obligados a comprar su dólares en el banco tradicional en el que están. No va a bajar la demanda en el sistema, sino que va a concentrar más la demanda en el banco donde el cliente cobra su salario”, estima Gastón Arana, COO de Rebanking.