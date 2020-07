El Senado debate el proyecto de ley de Teletrabajo

Comenzó la sesión en la que el Senado sancionará la ley que regula la modalidad de teletrabajo. Se trata de la iniciativa cuyo tratamiento se vio precipitado como consecuencia de la cuarentena y que ya recibió media sanción en Diputados.

Entre otros ítems, el texto, que fue fuertemente cuestionado por sectores empresariales, incluye el derecho a la desconexión digital y establece que el empleador debe proporcionar los elementos de trabajo (software y hardware). Juntos por el Cambio, tras la negativa del oficialismo de introducirle modificaciones al texto girado por la Cámara baja, presentó un dictamen propio. Además, recibirá media sanción el proyecto de Reestructuración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en los Títulos Públicos emitidos bajo ley local.

En una nueva sesión "mixta", presidida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el oficialismo da por descontado que sancionará la normativa que actuará como una ley marco, pese a no contar con el acompañamiento de la oposición. Se trata de la iniciativa a la que después cada convenio de trabajo deberá incorporar las adecuaciones.

La ley, que de ser sancionada esta tarde entrará en vigencia 90 días después del levantamiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, establece que el paso de modalidad presencial a teletrabajo debe ser por una decisión voluntaria por parte del empleado, y que esta debe quedar por escrito, al tiempo que deja en claro que la modalidad podrá ser revocada por el empleado “en cualquier momento”.

Además, la iniciativa incorpora por primera vez el concepto de “derecho a la desconexión digital”. Es decir, que el trabajador tiene derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante licencias.

La normativa aclara que quienes trabajen bajo esta modalidad tendrán los mismos derechos y obligaciones que los empleados que opten por el trabajo presencial. Lo mismo se aplica para las remuneraciones, que deberán corresponderse con el convenio colectivo de trabajo, "no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Durante el debate de la iniciativa en comisión, una serie de referentes del mundo empresarial habían cuestionado la letra chica del texto, más allá de que coincidieron en el espíritu de la medida. “Va a ser un picnic para la industria del litigio”, alertó en ese momento Luis Galeazzi, director Ejecutivo de Argencon. Mientras Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, señaló que hay artículos “impracticables”.

En tanto, Brenda Puig, líder de la red de abogados de IDEA, subrayó que, la forma en que se propone regular la jornada de trabajo y el derecho a la desconexión “no es realizable en la práctica” y hasta alertó que “atenta contra el teletrabajo”.

En la sesión de hoy, que arrancó pasadas las 14.30, el oficialismo también se apresta a darle media sanción al proyecto de Reestructuración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Instrumentada en los Títulos Públicos emitidos bajo ley local.

La normativa aspira a reestructurar los bonos y letras en dólares emitidos bajo legislación argentina cercana a los u$s 46.000 millones. De ellos, u$s 25.300 millones están en manos de privados mientras que los u$s 20.700 millones restantes, en manos del sector público.