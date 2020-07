Los bonos caen y las acciones argentinas en Wall Street pierden hasta 5%

La deuda argentina abre a la baja el jueves y continua con el ajuste que viene llevando en los últimos días. Además, el contexto de mayor volatilidad global hace que la renta fija también sufra y evidencie ciertos recortes. Sin novedades con la deuda, y un contexto externo más adverso, la renta fija argentina se muestra vulnerable a una caída.

Los Adrs, papeles argentinos que cotizan en el exterior seguía la tendencia y mostraban caídas de hasta casi el 5%. El índice Merval perdía -2,9% hasta los 47.454 puntos.

Todos los tramos de la curva argentina de deuda siguen operando a la baja durante el jueves. En la parte corta de la curva se ven bajas ligeras con el Global 2021, 2022 y 2023 cayendo 0,16%, 0,1% y 0,12% respectivamente. En la parte media de la curva también se observan rojos para el Bonar 2026, 2027 y 2028 que caen 0,51%, 0,25% y 0,02% respectivamente.

Por último, en el extremo más largo de la curva se presentan caídas más abultadas con los bonos a 2046, 2048 y 2117 retrocediendo 0,76%, 0,31% y 0,68% respectivamente.

En línea con la baja de los bonos, el riesgo país se empina al alza para ubicarse en 2295 puntos, subiendo 19 puntos básicos o 0,8%

Si bien el contexto global se muestra adverso para la renta fija argentina, la falta de avances en relación a la deuda es el generador de dudas mas importantes en los inversores de renta fija argentina.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones explican que el mercado local se sigue moviendo en un marco de alta incertidumbre y que aun resta entender los próximos pasos del Gobierno de cara a la última contrapropuesta presentada por los tres principales grupos de acreedores .

“Hasta el momento, las recientes declaraciones del Ministro de Economía, y del propio presidente, Alberto Fernández , demostraron cierta inflexibilidad a salvar al menos la diferencia económica. Aun así, se entiende que las negociaciones por ahora se mantienen, y se sigue apuntando a una posible nueva prórroga (hasta el 28 de agosto) que puede llegar a abrir la puerta a otra enmienda de la oferta hoy vigente. Recordemos que la contrapropuesta (conjunta) de los acreedores se estima en unos u$s 56,5 a una exit yield del 10%, alcanzando un diferencial de únicamente u$s 3 con la oferta del Gobierno”, afirmaron.

Acciones

Los adrs se alinean a la baja de las acciones a nivel global y registran importantes caídas. Se observan retrocesos de 3,9% par YPF mientras que las acciones del sector bancario en Wall Street pierden 3,5% tanto BBVA y Grupo Financiero Galicia, mientras que banco Macro y Supervielle caen 3,2% y 3% respectivamente.