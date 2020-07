Quequén bate sus propios récords de carga

Con 50 pies de calado, Quequén es hoy el puerto granelero más profundo de la Argentina y a la vez posee una fuerte relación con su entorno. Tiene la característica de ser la desembocadura de un río y dos ciudades, Quequén y Necochea.

“En 2016 con la elaboración de nuestro master plan se creó un fideicomiso que permitió autofinanciarnos. Esta planificación a su vez nos fue marcando el rumbo de las cuestiones de estructura y es así como se dio formato al dragado que finalizó en 2019. A partir del trabajo de Jan de Nul, tuvimos la oportunidad de tener la draga más potente del mundo que hizo un corte a 50 pies en todo el vaso portuario y la entrada entre escolleras. Esto generó claros beneficios que capitalizamos en 2020, como reducción de tiempos, operatoria de buques de mayor tamaño, y mejor aprovechamiento de bodega”, destacó Oscar Morán, gerente general del Consorcio de Gestión Puerto Quequén (CGPQ) durante las III Jornadas de Transporte y Logística organizadas por el 22 aniversario de Transport & Cargo junto a Globalports.

Morán señaló asimismo que trabajan en contacto permanente junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de producción Augusto Costa y el Subsecretario de Puertos Juan Cruz Lucero.

Gracias al dragado, hoy los buques están saliendo con 13,40 metros o 13,70 metros depende el pie de muelle del momento, prácticamente es un barco full que zarpa sin esperar la pleamar.

Porque Quequén tiene el privilegio de estar situado sobre el mar, la maniobra de salida es muy simple, los buques solo tienen 25 minutos en rada local y pileta de maniobras, pero durante el proceso de profundización esto significó un fino trabajo de coordinación con las tres dragas que estaban en operaciones. Pese a las circunstancias el puerto batió el récord de 312 barcos en el período anual.

“Somos básicamente puerto cerealero y no tenemos todavía un tope del que creemos soportar como demanda. Si bien la pretensión es siempre llegar a 10 millones de toneladas de exportación de cereales y a eso apuntamos, creemos que no es nuestro techo. En enero 2020 hemos llegado a lo que creemos en timeship un record con 1.020.000 toneladas. Esta cifra da rápidamente una cuenta que nos posiciona con 12 millones de toneladas anuales de potencial del puerto, es la previsibilidad que le queríamos dar a este desarrollo. Obvio está siempre la idea de captar más tonelaje, y nuestra pretensión es que este círculo virtuoso de sostener el ritmo de barco es lo que nos va a provocar el estándar final de los 7,5 millones de toneladas de exportaciones que seguimos ostentando. Ese fue el número del año pasado y hoy ya estamos en 4,7 millones de toneladas”, aseveró Morán.

La margen Necochea tiene más que ver con la importación de fertilizantes, un tópico muy importante para el sudeste y algo de sudoeste agroindustrial bonaerense.

“La importación de fertilizantes viene creciendo sostenidamente, aunque al momento y por un tema de costos, hoy solo se restituye el 45% de los nutrientes que se consumen. Este es un estándar que viene dando nuestra zona, y las calidades han sido importantes. El campo ha mejorado mucho desde la vuelta de la exportación de trigo, y la rotación natural del hinterland agropecuario ha sido muy importante”, destacó Oscar Moran, quien tiene más de 35 años de actividad en el sector agroindustrial.

El año 2019 fue prolífico en obras para el puerto.

“Tuvimos la posibilidad de concretar esa variante que queríamos los necochenses de generar un playón logístico de tres hectáreas que nos permitió captar la carga estratégica de los aerogeneradores, un proyecto sobre el que depositamos cifradas esperanzas. Esta previsibilidad de sustentabilidad de la propia financiación trajo aparejada la inversión privada en Necochea que fue muy bien capitalizada por los exportadores”, manifestó el gerente general del CGPQ.

En el puerto está presente la primera línea de exportadores, la multinacional Cofco, Dreyfus, Cargill, la exportadora más grande argentina que es ACA, y Glencore. Este año las cuatro cosechas se dan en forma óptima con buenos rindes y volúmenes, y hoy se transita la plena cosecha de maíz que trajo aparejadas importantes inversiones.

“ACA invirtió u$s 80 millones en su terminal de fertilizantes, desde 1963 no se hacía un muelle nuevo en Quequén. Glencore tiene prácticamente concluida una inversión de u$s 40 millones que asegura más capacidad para recibir fertilizantes directo desde el barco. La posibilidad tanto en el muelle 12 como en el 10 de la terminal fertilizantes es un acopio de más de 100.000 toneladas desde el barco con nueva tecnología. ACA aumentó el 22% su capacidad de acopio con una inversión de u$s 11 millones. La totalidad de acopio del puerto Quequen es de 400.000 toneladas, a diferencia de nuestro puerto colega de Bahía Blanca nosotros hacemos toda la operación con camiones. Bahía viene descargando 96.000 camiones y nosotros 150.000, por eso es nuestra mayor pretensión concretar el enlace de trenes que no tenemos en Necochea. Hace cuatro años que no llega un vagón de tren. Igualmente estamos llegando bien con el abastecimiento. La capacidad de descarga de elevadores es de 1.600 camiones en los tres elevadores, esta alta rotación y dinámica está bien cumplida”, ilustró Oscar Morán.

En el área de Necochea además de la esperanza del enlace ferroviario, existe un muelle de astilleros para buques pesqueros. En este polo que viene creciendo, el astillero este año realizó reparaciones como mínimo para 20 barcos del sur y ello generó trabajo para más de 85 familias.

“En el ámbito portuario y de nuestra comunidad, en un día con cuatro barcos para una ciudad como Necochea, se contabilizan más de 2.500 personas que retienen jornal o un salario de esta actividad. Es por tanto vital para la estructura de la ciudad, la economía de Puerto Quequén”, resaltó con orgullo Morán.

La operación logística en estos tiempos de pandemia se fue resolviendo con los protocolos dictados desde el 20 de marzo a la fecha. Puerto Quequén se ciñó a las directivas del gobernador y del ministerio de Salud bonaerense y siempre existió un estrecho contacto con las autoridades provinciales para ir resolviendo las circunstancias.

“La gran conciencia de la comunidad portuaria local, nos llevó a que hasta ahora no hayamos tenido un solo caso de Covid-19. En el ámbito portuario con ese nivel de afluencia de gente es fundamental la conciencia cívica”, aseveró el gerente general del CGPQ.

El puerto también resalta su función social y el rol turístico que tiene la ciudad de Necochea.

“En enero tuvimos la posibilidad de hacer el parque Puerto Gardella, comercial y cultural, con 36 contenedores en el formato de patio de comidas. El pintoresco lugar recibió más de 120.000 personas entre enero y marzo. También instalamos un atractivo juego de luces para darles iluminación y color a las instalaciones portuarias”, comentó Oscar Morán.