Puntos en común en la gestión del teletrabajo

Dentro de la diversidad de estilos de gestión que podemos encontrar en las industrias argentinas, se pueden observar puntos en común a la hora de evaluar las respuestas que adoptaron en la organización de sus actividades frente al Covid-19, en lo referido a métodos y herramientas dentro del marco del teletrabajo.

El personal de riesgo, cargos directivos y operativos, en menor medida, comenzaron a trabajar desde sus hogares. Según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) la cantidad de empleos que migraron al teletrabajo ronda el 30% para Argentina, cifra que puede variar según la actividad o región en particular, tal es el caso de los grandes centros urbanos, como Buenos Aires, donde llega al 50%. Respecto a aquellos casos donde el teletrabajo no fue viable, para dar continuidad a la actividad se han desdoblado las responsabilidades de sus empleados en más de una persona, a la vez de ser asignados en turnos rotativos de manera que los mismos no se crucen a la hora de realizar relevos para minimizar los riesgos de exposición al contagio. Otra solución empleada fue la asistencia a las plantas en distintos días o alternando semanas.

Según un reporte generado por la Unión Industrial Argentina (UIA) se ha relevado, en este sentido, que aproximadamente el 20% de las industrias argentinas no ha podido reactivar sus operaciones y de las que ya lo han hecho, se encuentran a un nivel del 50% de productividad respecto a su capacidad instalada.

Un común denominador de las personas que desempeñan sus funciones remotamente radica en el desafío que representa respetar una adecuada disciplina en su horario de trabajo, ya que uno de cada tres encuestados asegura poder ser completamente eficiente bajo esta nueva modalidad, declarando que atraviesan dificultades de concentración en aquellos casos cuyo núcleo familiar se compone de niños presentes en los hogares. El hecho de estar pendientes a la recepción de correos electrónicos y llamadas telefónicas llevan a la situación de estar activos laboralmente en todo momento, ocasionando niveles de estrés más elevados, que, según datos compartidos por la OIT, pasaron del 29% presencial al 42% remoto, abriendo debate al derecho a la desconexión.

Teletrabajo: las claves del proyecto resistido por las empresas que será ley hoy El Senado se apresta a convertir en ley hoy el proyecto que regula el teletrabajo, cuyo debate se vio precipitado por la implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y es fuertemente resistido por el sector empresario .

En cuanto a las aplicaciones de comunicación utilizadas, se denota un marcado incremento en la utilización de los servicios de mensajería instantánea y softwares de videoconferencias. Según la Cámara Argentina de Internet (CABASE) se incrementó en Argentina un 25% desde que el Poder Ejecutivo declaró el aislamiento preventivo obligatorio. A la hora de realizar una elección por parte de las organizaciones de los diversos productos disponibles en el mercado, un factor preponderante a tener en cuenta ha sido el nivel de seguridad informática requerida, buscando que se adapte mejor a la información sensible que manejen, implicando un mayor o menor costo según sea el caso.

Un punto favorable que se puede mencionar del uso de las video conferencias es el orden que exigen para que sean fructíferas. En el desarrollo de estas resalta el respecto por el momento de exposición del colega de trabajo, esperando que transcurra la exposición de una idea para que el siguiente colaborador tome la palabra. Esta situación es un cambio positivo respecto a nuestra comunicación, para evitar una irrupción precipitada en la oratoria por una búsqueda de anticipar el concepto expuesto sin que la idea haya terminado de ser desarrollada. El nuevo contexto fortaleció en este sentido el respeto en el intercambio discursivo.

A la hora de realizar el seguimiento de la actividad por parte de los directivos, se observó una rápida adaptación. Esto se debió a que la nueva modalidad del teletrabajo incrementó la documentación y toma de registros en comparación al contexto previo. Se redactan minutas de reunión donde se plasman los puntos tratados, las posturas y acuerdos logrados, siendo de gran ayuda para dar cierre a temas pendientes.

Este nuevo panorama nos invita reflexionar que, si bien el teletrabajo representa un desafío para los miembros de las organizaciones respecto a la gestión del tiempo y el equilibrio con la vida personal, la actual situación forzada de trabajo a distancia acompañó de forma positiva al desarrollo de los procesos de gestión de monitoreo de sus actividades y la comunicación interna de las organizaciones.