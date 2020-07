Vicentin: buscarán definir hoy la salida de los accionistas

Hoy los representantes del Gobierno de la provincia de Santa Fe y de Vicentin se volverán a ver las caras, aunque en esta oportunidad desde el oficialismo irán con una premisa: se quieren retirar del encuentro con una certeza respecto de lo que pretenden hacer los accionistas.

Y la respuesta que esperan encontrar en los Tribunales santafesinos no es más que su decisión de dar un paso al costado. Esa, incluso, es la postura del resto de los interesados en la resolución de este caso, es decir los acreedores locales y extranjeros.

El Gobierno no está dispuesto a que esta situación se estire demasiado más. La de hoy será la segunda audiencia de conciliación entre ambas partes, y el mandato que llega desde Casa Rosada es ya comenzar a encontrar definiciones muy concretas respecto del final de esta historia.

En el primer encuentro -convocado por el juez Fabián Lorenzini- se avanzó sobre la forma en que se podría llevar a cabo la reestructuración de la empresa, y se coincidió en que el armado de un fideicomiso sería una opción acertada. Ahora, lo que resta es ver cómo queda conformado.

"Los accionistas se deben deshacer de sus acciones y entregar la llave. Cuando se habla de que deben salir no se hace referencia solo a que dejen el management, sino que no tengan más nada que ver con la compañía", sostuvo a El Cronista Claudio Lozano, directivo del Banco Nación, el principal acreedor local de la agroexportadora con u$s 300 millones.

Según la postura oficial, de los 2600 acreedores, tan solo 26 -entre bancos, empresas y grandes productores- tienen el 80% de la deuda global. "Si no se hace algo diferente, no estaríamos yendo hacia los objetivos que el presidente impuso desde un principio, y que es no solo salvar las fuentes laborales, sino transformarla en una empresa testigo".

En la misma postura en cuanto a la salida de los actuales accionistas se mantienen los bancos internacionales, agrupados en el Comité ad Hoc de Acreedores Privados Internacionales de Vicentin, que con un rojo a cubrir de nada menos que u$s 530 millones cuentan el 40% del total de la deuda de la empresa santafesina.

Según fuentes del Comité, independientemente del vehículo legal que se encuentre, estas entidades apuntan también al cumplimiento de algunas cuestiones.

- Explicación acabada y transparente, basada en datos y hecho concreto, de las causas que llevaron a la crisis, incluyendo un análisis forénsico.

- Recobrar la confianza de todos los actores mediante un cambio en la administración y gerenciamiento de Vicentin. Que la administración y gerenciamiento de Vicentin sea llevado a cabo por profesionales de versada y extensa experiencia en la administración y gerenciamiento de empresas similares en la industria.

- Generar un ambiente propicio para que aquellos interesados en proveer capital de trabajo y nuevas estructuras en la participación en el capital social y en el gobierno corporativo de Vicentin que permitan una restructuración de Vicentin viable y sustentable en el tiempo, puedan hacerlo.

- Se de un tratamiento igualitario a los acreedores de idéntica categoría y se respete el derecho de propiedad de los acreedores de Vicentin.

Estos acreedores son los mismos que a comienzos de mes pidieron a un tribunal de Nueva York que exija a la empresa agroexportadora que presente documentos que incluyen transferencias electrónicas realizadas en los últimos meses por la compañía y sus filiales en distintos puntos del mundo, como así también con las transacciones realizadas por sus ejecutivos.