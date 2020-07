Por la pandemia, el PBI de Estados Unidos sufrió una caída récord de 33% en el segundo trimestre

La economía de Estados Unidos se contrajo un 32,9% anualizado entre abril y junio (un 9,5% en comparación con el segundo trimestre de 2019), su peor nivel desde 1947. La pandemia de coronavirus pulverizó el consumo, mientras que la incipiente recuperación está en jaque por los nuevos brotes de Covid-19 que comenzaron en junio.

El colapso (en comparación con el primer trimestre donde la caída fue apenas de 5%, porque los efectos de la pandemia sólo empezaron a notarse a fines de marzo) estuvo motivado por la paralización de la actividad económica y el consecuente desplome del gasto del consumidor –que representa aproximadamente dos tercios del PBI– que se hundió un 34,6% anualizado en el trimestre, otro récord.

Por otra parte, en las empresas el gasto en software, investigación y desarrollo, y equipos cayó un 27%. En la misma línea, las importaciones y exportaciones también sufrieron una contracción.

Si bien se espera que la economía norteamericana se recupere –economistas esperan que crezca un 18% anualizado en el tercer trimestre, según una encuesta que hizo Bloomberg a principios de julio– es probable que no vuelva a los niveles previos a la pandemia, cuando experimentó un crecimiento récord. En medio de la escalada de contagios de coronavirus en el sur y el oeste del país, muchos estados están frenando o incluso dando marcha atrás con sus planes de reapertura, ralentizando la reactivación de la economía norteamericana.

En el senado, mientras tanto, legisladores republicanos y demócratas todavía debaten qué hacer con el adicional de u$s 600 semanales al beneficio de desempleo, que en parte ha contribuido al consumo, sumado a los bonos de u$s 1200 (por persona) que el gobierno federal ha estado enviando. Este plus de desempleo (que se estableció en marzo por la pandemia) expira el próximo viernes y ambos bloques coinciden en que es necesario extenderlo. Los republicanos proponen extenderlo por dos meses –hasta que los estados implementen planes para financiarles a los desempleados el 70% de sus salarios perdidos– con un monto de u$s 200. Los demócratas pretenden que la suma de u$s 600 siga hasta marzo.

Hoy, el Departamento del Trabajo dio a conocer los datos de solicitudes de beneficio por desempleo: 1.434.000 (12.000 se sumaron sólo la semana pasada); mientras que las personas que actualmente cobran el subsidio ascienden a 17 millones (867.000 se agregaron en la semana que terminó el 18 de julio). Si bien estas cifras han ido descendiendo progresivamente en compración con meses anteriores, los nuevos números podrían indicar que la recuperación del empleo está perdiendo impulso.

A principios de año, el objetivo de Donald Trump era sostener el ritmo de crecimiento de 3% para llegar a las elecciones de noviembre con buenos resultados económicos, uno de sus principales ejes de campaña hasta que el coronavirus obligó a 'cerrar' el país. Tras el desplome del segundo trimestre, Trump ahora fija sus esperanzas en los números del tercero que se darán a conocer sólo cinco días antes de los comicios. Y si bien parecen relativamente alentadores, resta ver cuál será el impacto de estos nuevos brotes que se están dando en algunos de los estados más grandes del país como California, Texas y Florida, entre otros.

“Vamos a tener un gran tercer trimestre”, dijo recientemente Trump en una entrevista con Fox News. “Y lo bueno del tercer trimestre es que los resultados saldrán antes de las elecciones”. Si bien es probable que una mejora de la economía repercuta en una parte del electorado, quienes envíen sus votos por correo –una metodología que se espera que crezca este año, teniendo en cuenta la propagación del coronavirus y las restricciones sociales– ya habrán tomado su decisión para esa fecha.