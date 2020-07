Pichetto llamó "doctor muerte" al ministro Gollan

Miguel Angel Pichetto, ex candidato a Vicepresidente de Mauricio Macri y flamante auditor en la AGN habló sobre la economía y la postura del Gobierno frente al coronavirus. En tanto, apuntó directamente contra el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, “es el doctor muerte”.

“Gollán nos anticipa el colapso, sigue el miedo y la desesperanza de los argentinos. Si no se pone en marcha la rueda de la economía, estamos perdidos. Vamos a seguir en un proceso de decadencia y declinación y tendremos una catástrofe económica”, advirtió Pichetto.

Sigue imperando en el conjunto de las acciones, el miedo y la total desesperanza para los argentinos porque retransmite para todo el país

“Tuvieron 130 días de cuarentena y nos quieren volver a meter adentro, me parece que esta es la lógina del doctor Gollan, convocando al colapso y a la muerte”, sostuvo.

Mirá también Afirman que una baja de retenciones tendrá efecto limitado para mejorar exportaciones industriales Con el fin de fortalecer el potencial exportador de algunas industrias, el Ministerio de Desarrollo Productivo evalúa una baja de derechos de exportación y suba de reintegros. Pero sin medidas complementarias y ampliación a todos los sectores, la inciativa se quedará a mitad de camino Por CARLOS BOYADJIAN

"Gollan es el doctor muerte, nos anticipa el colapso. No genera absolutamente ninguna expectativa para el país. ". La gente no puede seguir encerrada, volvió a remarcar.

Por otro lado también criticó a algunos infectólogos, que sin dar nombres ni queriendo ahondar en el tema, sostuvo que muchos hablaron de más y sobreactuaron la situación que enfrentaba la Argentina contra el coronavirus".

Días atrás, Gollan había advertido que "si cedemos a las críticas y levantamos la cuarentena, en 15 días vamos a tener cadáveres apilándose en las calles, como ya vimos que pasó en otras grandes ciudades del mundo, ya lo vimos hasta en Nueva York...".

El funcionario de la administración de Axel Kicillof, había señalado además que los esfuerzos principales de los gobiernos nacional y provincial están en "detener la tasa de crecimiento, porque si no se consigue eso, si no detiene esa tasa de crecimiento, no hay ningún sistema de salud que pueda soportar el pico que provoca esa pandemia".