Vacunas contra el coronavirus: cuánto costarían y en qué fase están

La compañía farmacéutica Moderna, que comenzará sus pruebas de Fase 3 a fin de mes, indicó que la vacuna contra el coronavirus valdrá entre u$s 50 y 60, según publicó hoyel Financial Times. Se trata de un precio más elevado de lo que otros laboratorios anunciaron que le cobrarán a los gobiernos en la lucha contra la pandemia de Covid-19.

La vacuna de esta farmacéutica se convirtió en la primera en mostrar signos tempranos de efectividad. . Esta semana la empresa amplió su acuerdo de financiación con el gobierno de Estados Unidos, que ahora ha invertido cerca de u$s 1000 millones en el desarrollo de la vacuna.

En tanto, sus acciones se dispararon casi un 325% este año. En un rango de aproximadamente u$s 50 a u$s 60, es decir, entre u$s 25 y u$s 30 por dosis, es más alto que lo acordado por Pfizer y BioNTech cuya dosis podría valer unos u$s 20.

El precio regiría para Estados Unidos y otros países de altos ingresos que la compañía dijo que pretendía priorizar.

Por su parte, la vacuna llamada Chadox1 -de AstraZeneca, que trabaja en colaboración con la Universidad de Oxford- podría tener un costo de entre u$s 3 y u$s 4 por dosis, según los cálculos de Geoffrey Porges, un analista farmacéutico y biotecnológico de SVB Leerink.

La vacuna de Moderna

En el estudio, publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', la inmunogenicidad y la eficacia protectora se evaluaron después de un programa de vacunación de dos dosis de 10 o 100 ug de dosis de ARNm-1273 o de un control administrado con cuatro semanas de diferencia. Cuatro semanas después de la segunda vacunación, se desafió a los animales con altas dosis de SARS-CoV-2 por vía intranasal e intratraqueal.

Después de dos vacunaciones, la respuesta inmunológica observada en este estudio con primates no humanos fue consistente con el estudio de Fase 1 en humanos del mRNA-1273. La vacunación también condujo a un aumento significativo de las respuestas de las células T, principalmente de las células T CD4 Th1.

Dos dosis de ARNm-1273 proporcionaron protección contra la inflamación pulmonar tras el desafío viral con el SARS-CoV-2 en primates no humanos a los niveles de dosis de 10 ug y 100 ug. Además, tanto el grupo de la dosis de 10 ug como el de 100 ug demostraron protección contra la replicación viral en los pulmones, y la dosis de 100 ug también protegió contra la replicación viral en la nariz de los animales. Ninguno de los ocho animales del grupo de 100 ug mostró una replicación viral detectable en la nariz, en comparación con seis de los ocho del grupo de placebo en el día 2.

"Este importante estudio preclínico muestra que el mRNA-1273 protegió contra una alta dosis de infección por SARS-CoV-2 en primates no humanos y previno la enfermedad pulmonar en todos los animales, apoyando aún más el avance clínico del mRNA-1273. Creemos que esta es la primera demostración de control de la replicación viral dentro de los dos días del desafío tanto en la nariz como en los pulmones en primates no humanos por una vacuna contra el COVID-19", explica el presidente de Moderna, Stephen Hoge.

Dada la similitud entre la respuesta inmunológica protectora generada por el mRNA-1273 en este estudio y la respuesta inmunológica observada en los humanos en los datos clínicos de la fase 1 de la vacuna recientemente publicados, Moderna se muestra "cautelosamente optimistas" en cuanto a que el mRNA-1273 será capaz de prevenir la enfermedad de Covid-19 y también puede frenar la propagación del SARS-CoV-2.

La vacuna de Oxford

Marta Cohen (patóloga pediatra argentina, que actualmente trabaja en el Hospital de Niños de Sheffield, Reino Unido) habló por Radio Continental con Diego Schurman sobre la vacuna de Oxford.

"Ya la vacuna está en la etapa 3, habrá más de 10 mil voluntarios. Esta etapa termina para septiembre. El objetivos es que los anti cuerpos persisten en el tiempo", indicó la científica.

Al respecto, aclaró que "la vacuna da efectos secundarios pero ninguno fue serio"

"Ya hay millones de dosis preparadas para poder comercializarlas, pero habrá que esperar hasta diciembre o enero", sumó. Y concluyó: "La buena noticia es que la vacuna no será cara y realizarán donaciones para que se accesible a países en vía de desarrollo. La pandemia nos afecta a todos".

La de Pfizer

Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron que comenzaron un ensayo de fase final para su vacuna experimental líder contra el coronavirus y se impusieron el objetivo de presentarlo a revisión regulatoria ya en octubre.

La alianza indicó que habían seleccionado una vacuna experimental líder en un programa de desarrollo más amplio y que procederán con un ensayo de fase final para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna en un régimen de dos dosis.

Gobiernos de todo el mundo ahora están intentando asegurar suministros de las candidatas aún experimentales.

La semana pasada, Pfizer y BioNTech cerraron un acuerdo de u$s 2.000 millones con Estados Unidos para el suministro inicial de 100 millones de dosis de una vacuna. El acuerdo fijó un precio máximo de menos de u$s 20 por dosis, lo que probablemente influirá en cuánto cobrarán los demás.