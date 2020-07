El BCRA trabaja en un proyecto para limitar las comisiones de los pagos digitales

La gerencia de Sistema de Pagos del Banco Central presentó un informe reservado por Zoom a la Cámara Fintech, donde les presentó su proyecto de pagos digitales: las transferencias a los comercios que facturen menos de $ 400.000 por mes con cada plataforma deberán ser gratis. O sea, podría facturar hasta $ 400.000 con Mercado Pago y hasta $ 400.000 con Todo Pago, y ser gratis en ambos casos.

“Lo que se lee del documento es que el tope del BCRA de $ 400,000 por comercio sólo aplicaría para las operaciones de pago que se hagan utilizando las Transferencias 3.0 no para los otros medios de pago, que seguirán cobrando lo que hayan acordado, por lo cual no creo que hayan atacado a Mercado Libre”, revela uno de los participantes.

“El proyecto está en elaboración y no hay nada definido. Pero lo fundamental, no es un proyecto contra Mercado Libre. De hecho participa desde de las primeras rondas que se hicieron”, remarcaron en el BCRA.

“El objetivo del Central es poner un incentivo para que se usen las transferencias digitales, pero las fintech van a tener muy pocos incentivos en realizar transferencias 3.0 si cualquier comercio de menos de $ 400.000 por mes no les deja nada, cuando hoy se cobra el 0,6%. Habría que poner el incentivo adecuado para que se use más. De lo contrario, como este canal no es excluyente, van a forzar que se use más el medio que les deje más ganancias. Por ende, no tiene mucho sentido, ya que si bien es un incentivo de generar crecimiento en medios de pagos digitales, terminará siendo contraproducente”, comenta otro de los participantes.

“Mercado Libre sería el más afectado, que cobran 0,6% por QR. Pero nadie empujará este medio de cobranzas. Hay que ponerle un precio y que haya una competencia para que ese precio baje. Pero hacerlo gratis va a generar que ninguna compañía, incluyendo a Mercado Libre, haga el esfuerzo por generar que este medio de pago sea masivo. Van a seguir cobrando por débito o donde el margen sea más grande”, confiesan en el sector.

La idea es que se duplique el mercado de emisión de pagos tipo “débito” en 2022, e ir hacia más de 4000 millones de pagos digitales anuales en 2022, con un 15% de digitalización del mercado.

“Coelsa, Interbanking, Link y Prisma comenzarán a competir por ofrecerle el servicio de transferencias inmediatas a los bancos, pero deberán de dejar de competir con los bancos. Garantiza un ecosistema abierto, por ejemplo a través de QR, a través de la Interfaz Estandarizada de Pagos (IEP). Mejora la eficiencia y la seguridad, estableciendo una mensajería de confirmación y monitoreo de las garantías, ISO 20022”, dice el paper.

En el BCRA indican que van hacia una búsqueda de consenso con todos los actores del sistema nacional de pagos (bancos, fintech, empresas de infraestructura de pagos): “Se habló con todos y todos son escuchados”.

Buscan armonizar las normativas, regular y fijar reglas estándar para todos los participantes. La premisa es la creación de un Interfaz Estandarizada de pagos, para que todos la información de los pagos tenga el mismo formato y sea Interoperable entre sistemas.

A su vez, que haya acreditación inmediata de las transferencias: al mismo tiempo que se debita de la cuenta del pagador se acredita en la del comercio. El objetivo que persiguen en el Central es el de bajar el costo de las transferencias: “Habrá algún mínimo a comisión cero, pero no está determinado”, señalan.

"Todos estamos alineados en promover los pagos digitales, instantáneos y eficientes. Nuestra propuesta, de varias etapas y consensuada con mas de 50 players de distintos sectores, se enfoca en la problemática de la interoperabilidad QR, que es una parte de la que contempla la del BCRA (la de ellos es un poco más abarcativa y más compleja de implementar, naturalmente) pero no son contrapuestas. En cuanto a los economics, confiamos en que se llegará a un consenso para maximizar el valor para todos los participantes y fomentar la competencia, la innovación y la inclusión en un campo de juego nivelado", afirma Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.