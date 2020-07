FT: es demasiado pronto para descartar las chances electorales de Trump

¿Podrá Donald Trump sacar un conejo de la galera y ser reelecto presidente de EE.UU.? Si bien la mayoría de los expertos opina que no, todavía no habría que darlo de baja.

En plena pandemia, recesión y agitación social, para cualquier presidente es difícil obtener la reelección -ni hablar de uno tan polémico como Trump. El demócrata Joe Biden le lleva un promedio de ocho puntos en las encuestas nacionales compiladas por el sitio web FiveThirtyEight. Los sondeos estado por estado sugieren que su camino hacia la mayoría en el colegio electoral está complicado.

Pero las opiniones sobre Biden, un ex vicepresidente, siguen siendo poco sólidas. No se ha expuesto mucho a los votantes: a fines de junio hacía casi tres meses que no mantenía contacto con la prensa; rara vez sale de su casa o escribe en redes sociales.

Los asesores políticos de ambas campañas coinciden en que la relativa invisibilidad de Biden crea una oportunidad para Trump, que buscará influir en la forma en que los votantes definen a su rival -observen en las próximas semanas cómo buscará usar como cuña al compañero de fórmula que elija Biden.

La designación de un vicepresidente puede reforzar el atractivo de cualquier candidato. Con la elección de Mike Pence como su vice, Trump envió un mensaje tranquilizador a los conservadores culturales. Si Biden quiere apaciguar a los votantes progresistas e izquierdistas, es probable que elija un candidato que haya tomado posición en temas polémicos. Eso creará una chance para Trump. El apoyo al desfinanciamiento de la policía, al derribo de las estatuas de ex presidentes y a las reparaciones para descendientes de esclavos hacen sentir incomodidad a muchos votantes moderados.

Para que Trump aproveche esta oportunidad, tendría que dejar de lado sus ofensivos homenajes a los símbolos y líderes de la Confederación y, en cambio, concentrar la atención en lo que se llama la "cultura de la cancelación". Se trata de una causa iniciada por jóvenes progresistas que desafían o boicotean a las figuras públicas por su objetable comportamiento. Pero muchos otros norteamericanos temen que el movimiento se salga de control.

Si Trump encuentra la manera de ampliar las denuncias de que algunos docentes, periodistas y estudiantes fueron despedidos o condenados al ostracismo debido a sus creencias, o incluso a pequeños errores, podría cambiar la opinión pública a su manera.

No habría que descartar a Trump antes de los tres debates presidenciales. Es un foro en el que brilla, como quedó demostrado con su actuación contra otros republicanos en 2015-16 y luego contra su rival demócrata Hillary Clinton. Su mayor oportunidad llegaría si Biden vuelve a su estilo propenso a meter la pata que lo atormenta hace décadas.

Las posibilidades de Trump también mejorarán si se lo ve tomando las medidas necesarias para controlar el Covid-19 mientras revive la economía. Además, se beneficiaría si hubiera noticias optimistas sobre las vacunas occidentales en desarrollo particularmente si se lo ve tratando de ayudar y ofreciendo actualizaciones regulares sobre los avances.

La campaña presidencial de este año se desarrollará en un ambiente diferente a cualquier otro de la historia reciente de EE.UU. La incertidumbre sobre los votos por correo y el acceso de los votantes, así como la habitual tendencia de Trump a crear mini escándalos, no hacen sino aumentar la imprevisibilidad. Pese a la ventaja de Biden en las encuestas, está claro que aún hay tiempo para que esto se convierta en una verdadera carrera.

