China, EE.UU y Vietnam salvan el superávit comercial en pandemia y compensan la caída de Brasil

A este ritmo, en algunos meses más el podio de los principales mercados de exportación de productos argentinos podría no tener ningún país del continente americano.

De acuerdo a los datos de intercambio comercial difundidos esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en junio China se mantuvo como el principal destino y también se consolidó como el mayor socio comercial (exportaciones más importaciones) de la Argentina.

Desde principios de año Brasil vio amenazado ese lugar de privilegio que supo tener por décadas, pasando al segundo lugar, y eso hoy ya parece una tendencia difícil de revertir.

Pero la novedad es el crecimiento sostenido de las exportaciones a países extrazona como Vietnam y Egipto, que cada vez con mayor asiduidad se entreveran en los primeros puestos del ránking con potencias regionales como Brasil y Estados Unidos.

La dependencia argentina de importaciones desde estos dos país de la región hizo que mantuvieran entre los mayores socios comerciales.

Según los datos de la balanza comercial, el mes pasado las exportaciones alcanzaron u$s 4786 millones, un retroceso de 8,6% en relación al mismo mes de 2019, mientras que las importaciones totalizaron u$s 3302 millones, con caída de 20,8% interanual.

Así, se registró un saldo positivo de u$s 1484 millones en junio, llegando en el acumulado de los primeros seis meses del año a un superávit de u$s 8097 millones.

Es una buena noticia en un escenario local e internacional muy complejo. Vale recordar que en todo el 2019 el superávit comercial llegó a u$s 15.990 millones, de modo que puede esperarse que en lo que resta del año, si finalmente en algún momento la pandemia cede y se vuelven a abrir los mercados, podría alcanzarse y hasta superarse esa cifra.

Las estimaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) indican que el comercio global terminará este año con una contracción de entre 15% y 30%. En este contexto, no sorprende que el intercambio comercial argentino, esto es la suma de exportaciones e importaciones llegara en junio a u$s 8088 millones, registrando una caída de 14% en relación al mismo mes del año anterior.

El mayor obstáculo para el crecimiento de las exportaciones argentinas es la débil tracción de la economía brasileña, el principal destino de las exportaciones industriales, insumos y bienes intermedios. Autos, autopartes, químicos, plásticos y equipos y metalmecánica suelen embarcan rumbo al gigante sudamericano.

Por eso, el segmento de las MOI (manufacturas de origen industrial) es el que más cayó en junio, con un desplome de 45,9%, mientras que las exportaciones de combustibles y energía, se contrajeros nada menos que 27%.

En contraste, las exportaciones de productos primarios tuvieron un crecimiento interanual de 46,3% hasta totalizar los u$s 1710 millones, mientras que las manufacturas de origen agropecuario terminaron en u$s 1979 millones, con un rojo de 8,2% frente a junio de 2019.