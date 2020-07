Para contener al tipo de cambio, el BCRA aumentó su posición vendida en dólar futuro 45% en un mes

Para contener al tipo de cambio, el BCRA sigue apostando a distintas medidas en el mercado cambiario y aumentó en u$s 1980 millones en su posicion vendida de dólar futuro . Si bien en el último mes las reservas internacionales se mantuvieron constantes, en el año, el Banco Central pierde u$s 1490 millones. a su vez, y ante la incapacidad de vender dólares para contener el tipo de cambio, la entidad monetaria acumula exposición a vendida de futuro de dólar por u$s 4160 millones. Pese al esfuerzo que esta haciendo para contener a la divisa, la brecha entre el oficial y el dólar contado con liquidación se mantiene alta, en torno al 55%.

Si bien en las últimas semanas dejo de tener una posición vendedora de dólares (perdida de reservas) tan fuerte como se observaba durante abril y mayo, el Central sigue jugando fuerte en el mercado de futuros para evitar que el dólar oficial se dispare. Concretamente, la posición vendida de dólar futuro del BCRA a finales de mayor era de u$s 2.860 millones y a finales de junio pasó a niveles de u$s 4.160 millones, lo que implica un incremento de 45% en un mes.

El economista Fernando Marull, director de FMyA explica que se está armando una bola de dólar futuro tupo 2015.

“La posición vendida de dólar futuro todavía es bajo comparado con 2015 ya que en ese año se terminó con un stock de venta de dólar futuro de u$s 17.000 millones mientras que en la actualidad es menos del orden de u$s 4200 millones”, dijo Marull.

A su vez, el economista entiende que es una posición riesgosa para el BCRA ya que, según Marull, va a tener que seguir vendiendo si no quiere mover el tipo de cambio

“Hoy vemos que jay riesgos devaluatorios en tres indicadores. Por un lado vemos que el BCRA tiene una posición en la que no logra comprar reservas , vende futuros a la vez que el mercado se cubre de una devaluación comprando Rofex , bonos dólar linked y fondos comunes de inversion ya que estos tienen u$s 1100 millones en activos atados al dólar linked. Aun así, a este nivel de exposición todavía tiene espalda para seguir aguantando”, afirmo Marull.

En 2015 el BCRA llegó a tener una posición vendida de mas de u$s 15.000 millones de dólar futuro. Para mediados de 2016 dicha exposición se desplomó a cero y volvió a crecer durante la corrida cambiaria de 2018. Antes de las Elecciones PASO el Central pudo tener una posición compradora de dólares mientras que, tras el resultado electoral, se pedio dicha dinámica y en la actualidad la posición vendedora es cada vez elevada.

Mateo Reschini, head de research de LBO remarca que la posición vendida del BCRA demuestra un BCRA decidido a defender los actuales valores del tipo de cambio .

“Veo que la posición en de futuros del Central en sí, es que es un banco central que busca defender estos niveles. Estamos cada vez más cerca, aunque no en el mismo ritmo que hace unos meses, aumentando en el interés abierto. Hoy se habla que el tope del interés abierto es de u$s 5000 millones por lo que me genera ciertas dudas respecto de lo que vaya a pasar si dicho limite se modifique, fundamentalmente en relación a las expectativas sobre el futuro del tipo de cambio”, advirtió el especialista.

A la hora de pensar en estrategias para cubrirse ante posibles saltos del dólar, Rescihini remarca que han recomendado disminuir exposición a fondos comunes de inversión dólar linked que tengan futuros incorporados, entre otras cosas, por cuestiones regulatorias.

“Mientras más tiempo pase y más posición tenga el BCRA, se mantienen las chances de que no veamos un salto en el tipo de cambio por ahora. También esta exposición vendida de dólar del BCRA ata a la entidad monetaria a tener que llevar a cabo una emisión repentina para hacer frente a sus compromisos relacionados con la exposición al dólar futuro, en un contexto en el que se da el salto del dólar oficial”, dijo Rescihini.

Interés abierto actual

Actualmente el interés abierto en el dólar futuro es de u$s 4395 millones. Es decir, el numero total de contratos de dólar futuro que aun no están cerrados. Ahora bien, dado que la información disponible es hasta finales de junio y, considerando que (debido a la brecha cambiaria y expectativas devaluatorias), hay pocos jugadores actualmente especulando con una apreciación del tipo de cambio , es factible esa posición sea enteramente del Central (o prácticamente todo).

Naturalmente el BCRA busca evitar un nuevo evento devaluatorio y por ello es que busca contener al tipo de cambio mediante la venta de dólar futuro. Ante la incapacidad de poder acumular reservas, el BCRA opera en el mercado de futuros vendiendo dólares.

El economista Martin Polo entiende que la posición de futuros del BCRA no implica un riesgo de reservas ya que eso se cubre con pesos.

“Lo que vemos es un riesgo más de expansión de base monetaria, que no parece tanto considerando todo lo que hay que emitir para el tesoro. Por lo cual, no veo a las operaciones del futuro del BCRA como algo disruptivo. Esta estrategia de futuros va a ser positiva o negativa en función de lo que haga el Gobierno en el futuro en relación a su plan económico. Si el gobierno no pasa una agenda de medidas económicas, todas las medidas de contención llevadas a cabo en 2020 van a ser cada vez más frágiles. Es decir, si el gobierno encara las cosas bien, haber hecho una estrategia de futuros pudo haber sido una buena estratega para preservas reservas mientras que, si en cambio se amplifican los errores, esto va a ser un problema adicional”, advirtió Polo.