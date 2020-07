Deuda: el Gobierno ratifica la oferta actual y asegura que es "el máximo esfuerzo"

Ante los últimos movimientos de los acreedores de la deuda externa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que la oferta actual que Argentina presentó para renegociar sus bonos de ley extranjera representa "el máximo esfuerzo" que puede hacer "sin comprometer la situación social".

"Llegamos a un máximo esfuerzo. Empezamos la negociación hace cuatro meses atrás e hicimos una oferta, con la pandemia del coronavirus que tuvo perjudiciales efectos para la economía argentina, mejoramos significativamente nuestra oferta y llegamos al máximo esfuerzo que puede hacer Argentina sin comprometer la situación social", dijo Guzmán en diálogo con Bloomberg TV.

En ese sentido, el funcionario planteó que Argentina "no quiere hacer promesas que no va a poder cumplir" y así plantó su posición respecto a los comunicados de los distintos grupos de bonistas que tuvieron lugar en las últimas horas donde amenazaron con bloquear el canje.

"No estamos hablando de números o de hojas de cálculo, sino de vidas de personas y de familias. No queremos hacer promesas que no podremos cumplir, queremos ser realistas", señaló.

Respecto a las cláusulas legales, donde parece haber mayores diferencias en la negociación más que en las cifras financieras, Guzmán reiteró que Argentina en 2016 adoptó las normas propuestas por los organismos multilaterales a los que adhiere y que modificarlas "no es asunto" del país.

"Argentina es miembro del G20 y del FMI, seguimos las consideraciones y guías de la comunidad internacional. En 2016 Argentina adoptó los contract languages propuestos por las asociaciones de mercados de capitales internacionales, el FMI y el G20. No es un asunto de Argentina decidir estos aspectos definidos comunidad internacional", comentó.

En otro orden, el ministro aseguró que el Gobierno se encuentra "comprometido en ir hacia una consolidación fiscal" y anticipó que en los próximos meses discutirá una reforma tributaria para "armonizar" el sistema impositivo argentino.

"Estamos totalmente comprometidos en ir hacia la consolidación de la situación fiscal. En los cuatro años anteriores el gasto público primario cayó 5,4% del PBI y a pesar de eso la confianza no se recuperó, al contrario la economía entró en una fuerte recesión. Cuando asumimos en diciembre nos comprometimos terminar con esta contracción y al mismo tiempo establecer las condiciones un camino de consolidación fiscal. Estamos trabajando en una reforma tributaria de armonización", afirmó.

"Una vez terminada la renegociación de la deuda con los acreedores privados tenemos previsto solicitar un nuevo programa con el FMI. Hemos tenido muy constructivos diálogos con el FMI, donde discutimos las premisas para seguir trabajando por la economía argentina y estamos esperanzados en llegar a un entendimiento", indicó.

El funcionario aseveró que en caso de que la Argentina logre renegociar su deuda no está previsto un regreso a los mercados internacionales en busca de financiamiento "por bastante tiempo". "No esperamos volver a los mercados financieros por bastante tiempo. Los créditos internacionales son algo que se tiene que utilizar con suma prudencia. Argentina volvió a acceder a los mercados en 2016, pero volvió a estar fuera dos años después", destacó.

Además, remarcó que el Gobierno concentra sus esfuerzos en restaurar la confianza en el mercado de deuda pública local en pesos. "Estamos trabajando duro para restaurar la confianza en el peso y en la deuda local en nuestra moneda. Por supuesto que enfrentamos severas restricciones financieras que hacen la situación más difícil, pero nuestro objetivo es reestructurar la deuda con los bonistas, lo que demanda un gran esfuerzo del gobierno argentino", dijo.

Finalmente, Guzmán adelantó que una vez que termine la renegociación de la deuda externa privada Argentina solicitará un nuevo programa con el FMI, organismo con el cual aseguró haber tenido hasta le momento un diálogo "muy constructivo".